ΔΑΑ: Πώς προχωρά το πλάνο επέκτασης - Τα σχέδια και οι εκτιμήσεις για το 2026

Περιορισμένη παραμένει μέχρι στιγμής η επίδραση της κρίσης στη Μ. Ανατολή. Προχωρούν οι εργασίες επέκτασης. Τα έργα που προχωρούν και οι διαγωνισμοί που ακολουθούν.

Περιορισμένη, αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτώμενη από τις εξελίξεις, εμφανίζεται η επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα μεγέθη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με το σύνολο του πτητικού έργου που αφορά στις πληττόμενες περιοχές να αντιστοιχεί στο 7,5% του συνόλου. Μέσα σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά ότι οι παράγοντες που στηρίζουν μακροπρόθεσμα τη ζήτηση θα παραμείνουν ανθεκτικοί και συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο, αξιοποιώντας παράλληλα και την ενίσχυση της ζήτησης εκτός περιόδων αιχμής.

Μονοψήφια άνοδος για το 2026

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, η εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει ένα ακόμα έτος υγιούς ανάπτυξης. Βασική προτεραιότητα παραμένει η πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής κερδοφορίας, ενώ παράλληλα τίθενται τα θεμέλια για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής δυναμικότητας και των εμπορικών προοπτικών, μέσω του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου. Ωστόσο επισημαίνεται, ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την επιβατική κίνηση καθώς και τη λειτουργική και χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση.

Συγκεκριμένα το τρέχον έτος προβλέπεται αύξηση της επιβατικής κίνησης που αντιστοιχεί σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, η οποία θα προκύψει τόσο από την ενίσχυση της συνδεσιμότητας με προορισμούς υψηλής καταναλωτικής δαπάνης όπως η Αμερική, αλλά και με την ανάπτυξη νέων αγορών που συμβάλλουν και στην άμβλυνση της εποχικότητας.

Το τρέχον έτος άλλωστε παίρνει τη σκυτάλη από ένα έτος - σταθμό για τον ΔΑΑ, όπου το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας υποδέχτηκε υποδέχεται 33,99 εκατ. επιβάτες, αριθμός κατά 6,7% υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αισθητά αυξημένος έναντι του 2024. Σε αυτό συνέβαλε και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας - το 2025 η Αθήνα συνδέθηκε απευθείας, μέσω τακτικών δρομολογίων, με 164 πόλεις-προορισμούς, έναντι 157 το 2024, σε 55 χώρες, μέσω 70 αεροπορικών εταιρειών έναντι 68 το 2024.

Ώθηση βέβαια έδωσε και η σταθερά ισχυρή δυναμική της Αθήνας - η πρωτεύουσα κατατάσσεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ανάκαμψη μετά την πανδημία, με αύξηση 33% σε σύγκριση με το 2019. Ενθαρρυντικό για την συνέχεια είναι και η επέκταση της ζήτησης σε περιόδους χαμηλής κίνησης, η οποία αντικατοπτρίζεται στην κατανομή της αύξησης της επιβατικής κίνησης. Βάσει των στοιχείων της επιβατικής κίνησης οι πέντε μήνες που ιστορικά καταγράφουν τον χαμηλότερο αριθμό επιβατών (Ιανουάριος - Μάρτιος και Νοέμβριος - Δεκέμβριος) κατέγραψαν το 2025 τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, κατά μέσο όρο περίπου 10%, σε σύγκριση με περίπου 5% την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου.

Πώς προχωρά το πλάνο επέκτασης

Καθώς τα επίπεδα της επιβατικής κίνησης παραμένουν υψηλά προχωρούν και τα έργα επέκτασης που έχουν προγραμματιστεί. Ήδη στον χώρο του αεροδρομίου έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2025 οι κατασκευαστικές εργασίες για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων και τη νέα περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Σύμφωνα με την διοίκηση τα έργα εξελίσσονται ομαλά και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται στα μέσα του 2027.

Σημειωτέον ότι ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων θα είναι ένα επταώροφο κτίριο, με δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων και κατασκευάζεται στη θέση του πρώην χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας P1. Όσο για τον νέο βορειοδυτικό χώρος στάθμευση αεροσκαφών θα παρέχει 32 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, νέο σταθμό εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και δύο νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης.

Παράλληλα προχωρά και η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με την ανάθεση της σύμβασης Μελέτης & Κατασκευής να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την σχετική μελέτη του σχεδιασμού της επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, καθώς και των συναφών έργων στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, η οποία έχει ολοκληρωθεί, προβλέπεται αύξηση της συνολικής επιφάνειας των αεροσταθμών κατά περίπου 150.000 τ.μ., δηλαδή αύξηση περίπου 68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους.

Παράλληλα μάλιστα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και για το νέο Κτίριο VIP αλλά και τα συναφή έργα χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, με επιφάνεια κάλυψης περίπου 600 τ.μ.. Ο χώρος προορίζεται για την εξυπηρέτηση αρχηγών κρατών και κυβερνητικών στελεχών και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις. Και το εν λόγω τμήμα του πλάνου επέκτασης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2027.

Με την ολοκλήρωση του πλάνου επέκτασης, θα υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα και στο επίπεδο εξυπηρέτησης του αερολιμένα. Μεταξύ άλλων θα αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης επιβατών (έλεγχος εισιτηρίων check-in, έλεγχος ασφαλείας, διαβατηριακός έλεγχος και χώροι επιβίβασης), θα υπάρξουν πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και αύξηση των εμπορικών χώρων άνω του 100%, ενώ θα διευρυνθούν και οι χώροι διαχείρισης αποσκευών καθώς και οι λειτουργικοί χώροι υποστήριξης αλλά και τα συναφή συστήματα τεχνολίας.

Οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη του 2026

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών μεγεθών ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναμένει τα έσοδα από Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 2026 να είναι ενισχυμένα, καθώς το έσοδο ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό.

Στην περίπτωση των εμπορικών εσόδων οι εκτιμήσεις βλέπουν περιορισμένο περιθώριο ανόδου βραχυπρόθεσμα, λόγω των περιορισμών στη διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων, καθώς και των πρώιμων κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% είναι εφικτά μακροπρόθεσμα, αναμένεται όμως μια προσωρινή περίοδος συμπίεσης, περίπου 100 μονάδων βάσης κάτω από τον στόχο του 60%, και πάλι λόγω της Επέκτασης.

Δεδομένων των παραπάνω η εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψη για καθαρά κέρδη ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου το 2026 και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην μερισματική πολιτική διανομής του 100% των διαθέσιμων προς διανομή κερδών ως μέρισμα.