Επεισοδιακές διαδηλώσεις για τις τιμές καυσίμων στην Κένυα - 4 νεκροί, πάνω από 30 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν στη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν σήμερα στην Κένυα, αμαυρώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση εργαζομένων στις δημόσιες συγκοινωνίες και τις διαδηλώσεις για τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κίπτσουμπα Μουρκόμεν δεν διευκρίνισε πού σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τα θύματα, ούτε υπό ποιες συνθήκες. «Η έρευνα θα καθορίσει (…) εάν ήταν αθώοι πολίτες ή εγκληματίες που σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη τους», είπε σε δημοσιογράφους.

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση και οι διαδηλώσεις παρέλυσαν την κυκλοφορία σε αρκετές πόλεις της Κένυας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όλοι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί έχουν πλέον παραδοθεί στην κυκλοφορία, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο Μουρκόμεν έστρεψε επίσης τα βέλη του εναντίον πολιτικών, τους οποίους δεν κατονόμασε, κατηγορώντας τους πως κινητοποίησαν εγκληματικά στοιχεία για να προκαλέσουν ταραχές, καταστρέφοντας περιουσίες και τρομοκρατώντας υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Η Κένυα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων από χώρες του Περσικού Κόλπου. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 20% και του πετρελαίου κίνησης κατά 45,8%, προκαλώντας αλυσιδωτές αυξήσεις σε βασικά αγαθά και εντείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά που ασφυκτιούσαν ήδη λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ