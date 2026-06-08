ΕΛΑΣ: Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές - Δεν παρεμβαίνουμε στις συλλογικές τους διεργασίες

Υπογραμμίζουν ότι «έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν».

«Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες», αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στον απόηχο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που προκρίνει την σύμπλευση και αποκλείει την αντιπαραθετική πορεία των δύο κόμματων.

Για το κρίσιμο θέμα των υποψηφιοτήτων στις επόμενες εκλογές οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι «θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη». Υπογραμμίζουν ότι «έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ