Μαίνονται τα χτυπήματα Ιράν - Ισραήλ: «Κατηγορώ» Τεχεράνης στις ΗΠΑ

Aναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες, ο Aμερικανός πρόεδρος είπε στους Financial Times ότι «δεν θα έχουν καμιά επίπτωση» στη διαδικασία με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας.

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Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Οκτωβρίου. Νέες ομοβροντίες πυραύλων κατά της επικράτειας του Ισραήλ από δυνάμεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο IDF που απάντησε με χτύπημα σε πετροχημικό εργοστάσιο του Ιράν, ενώ πυκνώνουν οι εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Ειδικότερα, η Μέση Ανατολή απειλείται να τυλιχτεί για άλλη μια φορά στις φλόγες, παρότι ο Aμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Ακούστηκαν «πολλαπλές εκρήξεις» στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν».

Νωρίτερα, κάνοντας λόγο για «σοβαρό σφάλμα» του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός είχε διαμηνύσει πως θα ανταπέδιδε «με δύναμη» την ιρανική επίθεση μόλις λάμβανε «το πράσινο φως». Διαβεβαίωσε εξάλλου πως «όλοι» οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Ακόμη, έκανε λόγο νωρίς το πρωί για εκτόξευση πυραύλου εναντίον της επικράτειας της χώρας από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν. Δεν διαπιστώθηκαν ούτε ζημιές ούτε θύματα.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις χθεσινές εκτοξεύσεις «προειδοποίηση», σε ανταπόδοση για τον ισραηλινό βομβαρδισμό νοτίων προαστίων της της Βηρυτού, συμπληρώνοντας πως οποιαδήποτε νέα επίθεση στη λιβανική πρωτεύουσα θα οδηγήσει σε «πιο σθεναρή ανταπόδοση». Στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους είκοσι χθες παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει κηρυχτεί αλλά μένει μόνο στη θεωρία.

Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει πως θέλει το ζήτημα να τεθεί χωριστά, για το Ιράν ο πόλεμος είναι ένας και το ζήτημα του Λιβάνου είναι αδιαχώριστο. «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε σοβαρό λάθος επιλέγοντας για ακόμη μια φορά την οδό της τρομοκρατίας», ανέφερε χθες ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Μεγάλης κλίμακας» επίθεση σε ιρανικά στρατηγικά συστήματα αεράμυνας - Πλήγμα σε πετροχημική μονάδα στη Χάιφα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά ιρανικών στρατηγικών συστημάτων αεράμυνας, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση κατέστρεψε συστήματα αεράμυνας του Ιράν, τα οποία η Τεχεράνη είχε αναπτύξει σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι απάντησαν στο ισραηλινό πλήγμα κατά πετροχημικής εγκατάστασης, πλήττοντας με πύραυλο παρόμοια εγκατάσταση στην πόλη Χάιφα του Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Κατηγόρησαν παράλληλα το Ισραήλ ότι ξεκίνησε «επικίνδυνο παιχνίδι» πλήττοντας την πετρελαϊκή βιομηχανία και πολιτικές εγκαταστάσεις.

Ιράν: Οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν άμεση ευθύνη για τις πρόσφατες παραβιάσεις της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από την πολιτική της Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο Μπαγκεΐ επέκρινε ακόμη τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, τονίζοντας ότι συνεχίζει να αγνοεί τις πραγματικότητες της σύγκρουσης και κατηγορώντας τον ότι υιοθετεί πολιτικές και μεροληπτικές θέσεις.

Όπως ανέφερε, τέτοιες τοποθετήσεις υπονομεύουν την αξιοπιστία και τη νομιμοποίηση της Υπηρεσίας, του οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οι πρόσφατες εξελίξεις της νύχτας θα επιδεινώσουν περαιτέρω το ήδη χαοτικό πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε ο Μπαγκεΐ.

Προοπτική συμφωνίας υπό αμφισβήτηση

Οι διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης δεν έχουν φέρει καρπούς και οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν τις τελευταίες ημέρες σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ -- καθώς δεν μοιάζει πιο κοντά ο τερματισμός του πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε τηλεφωνικά χθες βράδυ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αντίποινα, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η προοπτική συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες ούτε του ενός, ούτε του άλλου.

«Είμαστε κοντά στη σύναψη οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. Θα είναι καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα», είπε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ. Οι δυο ηγέτες είχαν ήδη τεταμένη συνομιλία πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, που εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για την κλιμάκωση της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Κατόπιν, αναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες, ο Aμερικανός πρόεδρος είπε στους Financial Times ότι «δεν θα έχουν καμιά επίπτωση» στη διαδικασία με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας. Διότι «εγώ αποφασίζω. Δεν αποφασίζει αυτός», όπως τόνισε αναφερόμενος στον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ως τώρα, ο κ. Νετανιάχου δεν έχει κάνει καμιά δημόσια δήλωση για την αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ