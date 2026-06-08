Πόλεμος Μέση Ανατολή: Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης

H διέλευση από το Στενό, από το οποίο σε καιρό ειρήνης διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, έχει ουσιαστικά διακοπεί.

Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό, αλλά υπό νέους όρους, τους οποίους θα θέσουν το Ιράν και το Ομάν, περιλαμβανομένων τελών διέλευσης, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσία.

Λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει ουσιαστικά διακοπεί η διέλευση από το στρατηγικής σημασίας Στενό, από το οποίο σε καιρό ειρήνης διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων. Κάποια δεξαμενόπλοια έχουν καταφέρει να περάσουν από το Ορμούζ πρόσφατα, αλλά η ροή του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

«Φυσικά αυτό το Στενό θα είναι ανοικτό, αλλά υπό νέους όρους τους οποίους θα καθορίσουν οι αρχές του Ιράν και του Ομάν», δήλωσε ο πρεσβευτής Καζέμ Τζαλαλί μιλώντας στη ρωσική εφημερίδα Izvestia. «Το Ιράν και το Ομάν προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με το Στενό. Και για αυτές τις υπηρεσίες θα επιβληθούν τέλη», πρόσθεσε χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν επιμένει ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιβολή τελών για τα πλοία που διέρχονται από το Στενο του Ορμούζ, τα οποία θα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το φορτίο του και τις συνθήκες που επικρατούν.

Οι ΗΠΑ είναι εντελώς αντίθετες σε αυτή την πρόταση. Στα τέλη Μαΐου η Ουάσινγκτον προειδοποίησε το Ομάν να μην πάρει μέρος σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να επιβάλει διόδια στο Στενό του Ορμούζ και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι ο πρεσβευτής του Ομάν τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την επιβολή τελών διέλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ