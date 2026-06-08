Κάλας: Η Μέση Ανατολή δεν έχει ανάγκη την «κλιμάκωση»

H επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε πως η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις.

Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την «κλιμάκωση», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, αφού το Ισραήλ και το Ιράν επανέλαβαν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους. «Πιστεύω ότι η περιφέρεια δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση, αλλά αντιθέτως να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φθάσουν σε μια συμφωνία», δήλωσε η Κάλας στη Λευκωσία πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Η Αρμενία επέλεξε ένα «μέλλον στην Ευρώπη» παρά τις ρωσικές πιέσεις

Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, την επομένη των βουλευτικών εκλογών τις οποίες φέρεται να κέρδισε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν. «Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.