Επτά ονειρικά ταξίδια με τρένο

Από τα Highlands της Σκωτίας και τις ελβετικές Άλπεις μέχρι τα Βραχώδη Όρη του Καναδά, αυτά είναι μερικά από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που μπορείς να κάνεις με τρένο σε όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι με τρένο έχει τη δική του γοητεία. Είναι ένα ταξίδι που επιλέγεις αν σε συναρπάζει περισσότερο η διαδρομή παρά ο προορισμός ο ίδιος.

Τα μαγευτικά τοπία εναλλάσσονται το ένα μετά το άλλο, προσφέροντας εικόνες που μένουν μέσα σου, ενώ τα πολυτελή βαγόνια κάνουν την ταξιδιωτική εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

