Κρουαζιέρα: Χρειάζεται εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για να διατηρηθούν τα ρεκόρ

H ανάγκη για νέους προορισμούς και στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές. Τα οφέλη της κρουαζιέρας στη Μύκονο και οι προβλέψεις για το σύνολο της χρονιάς.

Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της κρουαζιέρας προς αποφυγήν του υπερτουρισμού σε συγκεκριμένους προορισμούς και προς εκμετάλλευση της δημοφιλίας που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα, προτείνουν οι φορείς του κλάδου. Το σχέδιο αυτό μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους, προτείνεται να καταρτιστεί κατόπιν διαλόγου της κυβέρνησης με την αγορά και να χρηματοδοτηθεί, κατά κύριο λόγο, από το τέλος κρουαζιέρας.

Ανάγκη για νέους προορισμούς και στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές

Ειδικότερα, όπως ανέφερε χθες η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines International Association - CLIA) σε εκδήλωση για την παρουσίαση έρευνας της Oxford Economics για την πορεία της κρουαζιέρας στη Μύκονο, η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας με όρους βιωσιμότητας κρίνεται αναγκαία καθώς πάνω από το 50% των επισκεπτών κρουαζιέρας φαίνεται να εστιάζει στον Πειραιά, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο.

Όπως εξήγησε στην προαναφερθείσα απόφαση των επιβατών σημαντικό ρόλο παίζει η δημοφιλία των προορισμών, ωστόσο οι εταιρείες κρουαζιέρας είναι πρόθυμες να δώσουν έμφαση και σε εναλλακτικούς προορισμούς.

Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον κλάδο, θα πρέπει να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα, και μπορεί να χρηματοδοτηθεί κι από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, το οποίο επιβλήθηκε με την αίρεση της ανταποδικότητας. Η εκπόνηση του δε, θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία της κυβέρνησης με την βιομηχανία της κρουαζιέρας, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου, για να περιλαμβάνει αφενός χαρτογράφηση των αναγκών για λιμενικές υποδομές κι αφετέρου συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση των προορισμών.

«Θεωρούμε ότι έτσι μπορεί να υπάρξει καλύτερη διάχυση των οφελών σε περισσότερους προορισμούς επιτρέποντας τη βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Δεληγιάννη.

Τα οφέλη της κρουαζιέρας στη Μύκονο

Το γεγονός επισφραγίζει και η σχετική μελέτη που παρουσιάστηκε χθες, η οποία υπογράμμισε μεν την ανοδική πορεία του κλάδου αλλά και την επικέντρωση σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Μύκονος.

Για την ακρίβεια όπως έδειξε η μελέτη η κρουαζιέρα στην Μύκονο σημείωσε αύξηση το 2024 με το νησί να υποδέχεται 1,3 εκατ. επιβάτες έναντι 1,2 εκατ. το αμέσως προηγούμενο έτος. Δεδομένου δε ότι η μέση δαπάνη των επιβατών κρουαζιέρας ανήλθε σε 107 ευρώ - με το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών , συγκεκριμένα 37 ευρώ να δαπανάται για ψώνια, η συνολική συνεισφορά πέρυσι ανήλθε σε 201 εκατ. ευρώ. Κι αυτό γιατί πέρα από τις άμεσες δαπάνες των επιβατών, του πληρώματος και των εταιρειών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τόσο η έμμεση όσο και η επαγόμενη συνεισφοράς.

Σε όρους απασχόλησης, η συνολική επίδραση της κρουαζιέρας αντικατοπτρίζεται σε 2.925 θέσεις εργασίας στη Μύκονο, εκ των οποίων οι 2.389 είναι άμεσες, ενώ το αποτύπωμα στους μισθούς εκτιμάται σε 46 εκατ. ευρώ. ‘

Όσον αφορά δε στο μείγμα των επιβατών, η πλειονότητα προήλθε από τις ΗΠΑ, το 19% από την Ιταλία, το 12% από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ένα 12% από τον Καναδά. Ακολούθησαν με μικρότερα μερίδια οι αγορές της Αυστραλίας (4%), της Γερμανίας (4%) και της Γαλλία (2%).

Οι προαναφερθέντες ταξιδιώτες παρέμειναν κατά μέσο όρο στον προορισμό 5,6 ώρες, με το 79% να αποφασίζει να εξερευνήσει το νησί, το 70% να κάνει ψώνια, το 69% να γευματίζει, το 31% να επισκεφτεί κάποιο αξιοθέατο και το 30% να επιλέγει να κάνει κάποια οργανωμένη εκδρομή.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της κρουαζιέρας το 2025

Η Μύκονος βέβαια αποτελεί έναν μόνο προορισμό από αυτούς που έχουν μπει στο ραντάρ των εταιρειών κρουαζιέρα τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσουμε ότι μεταπανδημικά ο κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία με τα στελέχη της συγκεκριμένης βιομηχανίας να εκτιμούν ότι και το τρέχον έτος θα καταγραφούν νέα υψηλά σε πανελλαδικό επίπεδο, τόσο από άποψη εσόδων όσο κι από άποψη αφίξεων.

«Βλέποντας ότι το 2024 υπάρχει μια αύξηση 13% σε σχέση με το 2023, οι προβλέψεις μας παραπέμπουν σε αύξηση 6% για το 2025 σε ετήσια βάση. Αυτή η αύξηση αναμένεται ότι θα αποτυπωθεί στην οικονομική συνεισφορά του κλάδου», τόνισε η Μ. Δεληγιάννη.

Σημειωτέον ότι το 2023 η συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ, με τη συμβολή της στο ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 973 εκατ. ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, ο κλάδος υποστήριξε 22.600 θέσεις εργασίας.