Η Νίκη Κεραμέως στα εγκαίνια του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας Κοζάνης

Τις παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο τομέα της πιστοποίησης αναπηρίας παρουσίασε, σήμερα, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο των εγκαινίων του κτιρίου που θα στεγάζει τις υπηρεσίες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) Κοζάνης.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι η προσπάθεια του υπουργείου προσανατολίστηκε σε τρεις άξονες, που αφορούν «τη δημιουργία νέων υποδομών, που στεγάζουν τις υπηρεσίες και εξυπηρετούν με αξιοπρέπεια τους πολίτες που απευθύνονται σε αυτές, την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων και την απλούστευση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, διευκολύνοντας τους πολίτες».

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στον υπερδιπλασιασμό των ιατρών που εργάζονται στα Κέντρα, όπου «από τους 500 ιατρούς που υπηρετούσαν στο παρελθόν, σήμερα ο αριθμός τους έχει ανέβει στους 1200, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των Κέντρων σε όλη την Ελλάδα».

Τέλος, μίλησε με θερμά λόγια για τη δημιουργική συνέργεια των τοπικών αρχών, τόσο του δήμου Κοζάνης όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη δημιουργία του ΚΕ.Π.Α. Κοζάνης.

Η περιφερειακή διευθύντρια του ΕΦΚΑ Δυτ. Μακεδονίας Χαρίκλεια Τσιάλτα δήλωσε ότι «ο συγκεκριμένος χώρος καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των τεσσάρων νομών της δυτ. Μακεδονίας κι ότι σε μηνιαία βάση λειτουργούν 28 επιτροπές, που εκδίδουν 730 αποφάσεις».

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης τόνισε ότι «ο χώρος έχει ανακαινισθεί πλήρως για να καλύψει με σεβασμό τις ανάγκες της δομής και είναι απόλυτα προσβάσιμος σε ΑμεΑ». Εξήγησε ότι ο συνολικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων που έγινε είχε ως στόχο «τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας ΑμεΑ και των οικογενειών τους».

Τέλος, η υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, συνοδευόμενη από την περιφερειακή διευθύντρια του ΕΦΚΑ.

Το μεσημέρι, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα παραβρεθεί στην εκδήλωση εγκαινίων του νέου παραρτήματος της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας της ΔΥΠΑ, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ALFA WOOD GROUP στα Γρεβενά, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της Σχολής Μαθητείας στην ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών».

Η Σχολή ιδρύεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Ομίλου ALFA WOOD GROUP, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ