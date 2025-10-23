«Καταλύτης» η φυσικοθεραπεία στη βιωσιμότητα του ΕΣΥ και την υγιή γήρανση

Στον καρκίνο, η εξοικονόμηση πόρων από την φυσικοθεραπεία εκτιμάται στα 3.514 δολάρια ανά επεισόδιο φροντίδας.

Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων (τις μυοσκελετικές, τις ογκολογικές, τις καρδιολογικές και τις αναπνευστικές παθήσεις μεταξύ άλλων) και βοηθά τους ασθενείς να επιστρέψουν πιο γρήγορα στο γραφείο και όσους εργάζονται να γίνουν πιο αποδοτικοί. Βοηθά, δηλαδή, στην καλύτερη ποιότητα ζωής και διασφαλίζει την υγιή γήρανση του πληθυσμού, σε μια Ελλάδα όπου τα τελευταία στοιχεία για το δημογραφικό τρομάζουν καθώς το 2050, ο ένας στους 3 πολίτες θα είναι άνω των 65 ετών. Επιπλέον, επειδή η χώρα μας έχει κακό σκορ στα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, η φυσικοθεραπεία αποτελεί απαραίτητο στάδιο της αποκατάστασης, για τους τραυματίες των τροχαίων και μαζί με την καλύτερη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών, συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας. Τα παραπάνω προκύπτεουν από νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που συντόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Κώστας Αθανασάκης.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η φυσικοθεραπεία πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή στο ΕΣΥ καθώς το φορτίο των χρόνιων νοσημάτων έχει αυξηθεί κατά 11% τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας (λόγω του δημογραφικού) και κατά αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες χώρες, με τον αναπληρωτή καθηγητή Κώστα Αθανασάκη να επισημαίνει ότι ο μεσήλικος ασθενής πανευρωπαϊκά νοσεί από 2 χρόνια νοσήματα και συνήθως υπάρχει και άλλη μια αδιάγνωστη υποκείμενη πάθηση στην εξίσωση.

Λιγότερους φυσικοθεραπευτές από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτει η Ελλάδα

Από την μεριά του ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης επισημαίνει ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου συνεδριών μηνιαίως ανά εργαστήριο, οδήγησε στην πρόσληψη 750 επιπλέον φυσικοθεραπευτών σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης. Παράλληλα, η καθιέρωση εδώ και 3 χρόνια της επιβεβαίωσης κάθε συνεδρίας με OTP (σαν των τραπεζών) δημιούργησε ένα πρότυπο διαφάνειας το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε πολλές άλλες κατηγορίες παρόχων του ΕΟΠΥΥ και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει πλαστή ζήτηση στις φυσικοθεραπείες. Παρά τις νέες προσλήψεις, η Ελλάδα υστερεί σε αριθμό φυσικοθεραπευτών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς διαθέτει 0,86 φυσικοθεραπευτές ανά 100.000 πληθυσμού, όταν η Γερμανία που έχει τους περισσότερους, διαθέτει 2,34 φυσικοθεραπευτές ανά 100.000 πληθυσμού και η Ισπανία (του συγκρίσιμου μεσογειακού Νότου) διαθέτει 2,09 φυσικοθεραπευτές ανά 100.000 πληθυσμού.

Διεπιστημονική ομάδα για την αντιμετώπιση των ασθενών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η φυσικοθεραπεία καθιστά το Σύστημα υγείας βιώσιμο, με την εξοικονόμηση πόρων να εκτιμάται ως εξής: Στον καρκίνο, το όφελος με βάση την φυσικοθεραπεία εκτιμάται στα 3.514 δολάρια ανά επεισόδιο φροντίδας. Στην οστεοαρθρίτιδα, το αντίστοιχο όφελος εκτιμάται στα 13.981 δολάρια, στην επικονδυλίτιδα (πόνος στον αγκώνα) στα 10.739 δολάρια, στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (πόνος στον καρπό) στα 39.533%, στον χρόνιο πόνο του αυχένα στα 3.416$ και στην πρόληψη πτώσεων στους ηλικιωμένους στα 2.144 δολάρια. Κατά τον Κώστα Αθανασάκη η διαχείριση των περιστατικών ειδικά στο μέλλον δεν θα μπορεί να γίνεται μόνο από τον προσωπικό ιατρό –σαν συντονιστή. Θα απαιτείται οπωσδήποτε διεπιστημονική ομάδα για να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς που θα έχουν πολλαπλές ανάγκες και θα απαιτηθεί ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης, ένα νέο πλαίσιο κινήτρων κι ένα σχήμα αποζημίωσης (από τον ΕΟΠΥΥ) που θα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνη την διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη .

Γραφείο φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Αναφερόμενος στη στρατηγική επιλογή του ΕΣΥ να ενσωματώσει την φυσικοθεραπεία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργήσει γραφείο φυσικοθεραπείας εντός των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ως παράδειγμα του οφέλους κατέθεσε την προσωπική του μαρτυρία από την πρόσφατη επικονδυλίτιδα που τον ταλαιπώρησε πολύ και για την οποία χρειάστηκε 10 συνεδρίες φυσικοθεραπείας για να συνέλθει. Η επικονδυλίτιδα είναι περισσότερο γνωστή με τον όρο tennis elbow (ο αγκώνας του τενίστα) και αποτελεί συχνή πάθηση στους ανθρώπους που παίζουν τένις, όπως αντίστοιχα τα άτομα που χρησιμοποιούν πολλές ώρες κομπιούτερ υποφέρουν συχνά από το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.

Αίτημα για αύξηση της δαπάνης κατά 5 εκατ. ευρώ εντός του έτους

Ο υπουργός Υγείας υποσχέθηκε στον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρο Λυμπερίδη ότι θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει ένα μέρος των οικονομικών αιτημάτων του Συλλόγου που έχει αιτηθεί για αύξηση κατά 5 εκατ. ευρώ της δαπάνης εντός του τρέχοντος έτους (2025) στον ΕΟΠΥΥ, καθώς επί τρία χρόνια η δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ παραμένει σταθερά κολλημένη στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Α. Γεωργιάδης ανέφερε ότι μέρος των εισπράξεων που αναμένει το κράτος από το rebate θα μπορέσει να ικανοποιήσει ένα μέρος των αιτημάτων και είπε «κάπου στη μέση θα συναντηθούμε με το σύλλογο. Εσείς θα καταθέτετε τα αιτήματά σας, εμείς θα προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε ό,τι μπορούμε, κάποια θα μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε και κάποια όχι». Θετικά βλέπει και η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ την αύξηση της δαπάνης, μετά το 3ετές «πάγωμά» της.

