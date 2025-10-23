Συρράκο - Καλαρρύτες: Tαξίδι στα παραμυθένια, πέτρινα χωριά των Τζουμέρκων

Από τις μεγαλύτερες οροσειρές της δυτικής Ελλάδας, τα Τζουμέρκα βρίσκονται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και αγκαλιάζουν ένα σύνολο πανέμορφων χωριών.

Τζουμέρκα ή αλλιώς Αθαμανικά Όρη. Πέτρινοι οικισμοί, πυκνά δάση, κρυστάλλινα νερά και ψηλά βουνά. Κάθε διαδρομή σε αυτόν τον ορεινό παράδεισο της Ηπείρου είναι ένα ταξίδι στη φύση και την παράδοση.

Από τις μεγαλύτερες οροσειρές της δυτικής Ελλάδας, τα Τζουμέρκα βρίσκονται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και αγκαλιάζουν ένα σύνολο πανέμορφων χωριών που μοιράζονται ανάμεσα στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας.

Το Συρράκο και οι Καλαρρύτες στα Βόρεια Τζουμέρκα είναι δύο από τα ωραιότερα χωριά όχι μόνο της περιοχής, αλλά κι ολόκληρης της ορεινής Ελλάδας. Τα δύο αντικριστά χωριά, που τα χωρίζει η απόκρημνη χαράδρα του Καλαρρύτικου ποταμού, διατηρούν αναλλοίωτη την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τα πετρόχτιστα σπίτια και τις στέγες από σχιστόλιθο. Αξίζει να γνωρίσετε και τα δύο.

