Τουρισμός

Συρράκο - Καλαρρύτες: Tαξίδι στα παραμυθένια, πέτρινα χωριά των Τζουμέρκων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συρράκο - Καλαρρύτες: Tαξίδι στα παραμυθένια, πέτρινα χωριά των Τζουμέρκων
Από τις μεγαλύτερες οροσειρές της δυτικής Ελλάδας, τα Τζουμέρκα βρίσκονται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και αγκαλιάζουν ένα σύνολο πανέμορφων χωριών.

Τζουμέρκα ή αλλιώς Αθαμανικά Όρη. Πέτρινοι οικισμοί, πυκνά δάση, κρυστάλλινα νερά και ψηλά βουνά. Κάθε διαδρομή σε αυτόν τον ορεινό παράδεισο της Ηπείρου είναι ένα ταξίδι στη φύση και την παράδοση.

Από τις μεγαλύτερες οροσειρές της δυτικής Ελλάδας, τα Τζουμέρκα βρίσκονται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και αγκαλιάζουν ένα σύνολο πανέμορφων χωριών που μοιράζονται ανάμεσα στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας.

Το Συρράκο και οι Καλαρρύτες στα Βόρεια Τζουμέρκα είναι δύο από τα ωραιότερα χωριά όχι μόνο της περιοχής, αλλά κι ολόκληρης της ορεινής Ελλάδας. Τα δύο αντικριστά χωριά, που τα χωρίζει η απόκρημνη χαράδρα του Καλαρρύτικου ποταμού, διατηρούν αναλλοίωτη την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τα πετρόχτιστα σπίτια και τις στέγες από σχιστόλιθο. Αξίζει να γνωρίσετε και τα δύο.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς ψηφίζουν οι πολίτες - Γιατί βλέπουν τον Γρηγόρη - Ξεκόλλησε η βελόνα του ΠΑΣΟΚ

Πάνω από 11.000 άνεργοι λαμβάνουν το νέο αυξημένο επίδομα - Πότε θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Ποιοι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν

tags:
τουρίστες
Ελλάδα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider