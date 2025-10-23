Διαστημική συμμαχία Airbus, Leonardo και Thales εναντίον της Starlink του Μασκ

Οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί της αεροδιαστημικής Airbus, Leonardo και Thales προχώρησαν σε προκαταρκτική συμφωνία για να συνδυάσουν τις διαστημικές δραστηριότητές τους και κυρίως να αντιμετωπίσουν την αλματώδη ανάπτυξη των ανταγωνιστών με επικεφαλής την Starlink του Έλον Μασκ.

Οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί της αεροδιαστημικής Airbus, Leonardo και Thales προχώρησαν σε προκαταρκτική συμφωνία για να συνδυάσουν τις διαστημικές δραστηριότητές τους και κυρίως να αντιμετωπίσουν την αλματώδη ανάπτυξη των ανταγωνιστών με επικεφαλής την Starlink του Έλον Μασκ.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μία νέα επιχείρηση με έδρα τη Γαλλία, η οποία θα ξεκινήσει από το 2027, στην πιο φιλόδοξη συγχώνευση ευρωπαϊκών αεροδιαστημικών περιουσιακών στοιχείων από την εποχή του κατασκευαστή πυραύλων MBDA το 2001, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα «ενισχύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε ένα πλαίσιο έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού».

Η νέα εταιρεία θα απασχολεί 25.000 άτομα με έσοδα 6,5 δισ. ευρώ (7,58 δισ. δολ.), με βάση τα στοιχεία του 2024.

Αναμένεται ότι μετά από διάστημα πέντε ετών θα παράγει ετήσιες συνεργίες ύψους 500 εκατ. ευρώ ανέφεραν οι εταιρείες, χωρίς να διευκρινίσουν πώς θα επιτευχθούν αυτές.

Η Airbus θα κατέχει το 35%, ενώ η Thales και η Leonardo θα κατέχουν από 32,5% η καθεμία, ανέφεραν οι εταιρείες, προσθέτοντας ότι η νέα οντότητα θα τεθεί υπό κοινό έλεγχο «με μια ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης».

Εδώ και δύο χρόνια οι εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες με κυβερνήσεις, συνδικάτα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, η οποία έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητες στη Βρετανία και τη Γερμανία, καθώς και στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου θα εδρεύει η επιχείρηση.

Η συμφωνία θα συνδυάζει τις δραστηριότητες των Thales Alenia Space και Telespazio - δύο κοινοπραξιών μεταξύ της Leonardo και της Thales - καθώς και διάφορες διαστημικές και ψηφιακές επιχειρήσεις της Airbus, με τις υπόλοιπες διαστημικές δραστηριότητες να ανήκουν στην Leonardo και την Thales SESO.

Project Bromo

Με την κωδική ονομασία «Project Bromo», οι συνομιλίες μεταξύ των τριών αεροδιαστημικών ομίλων ξεκίνησαν πέρυσι σε μια προσπάθεια να αντιγράψουν το μοντέλο συνεργασίας του ευρωπαϊκού κατασκευαστή πυραύλων MBDA, ο οποίος ανήκει στις Airbus, Leonardo και BAE Systems.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές δορυφόρων της Ευρώπης ανταγωνίζονται εδώ και καιρό για την κατασκευή σύνθετων διαστημικών σκαφών σε γεωστατική τροχιά, αλλά έχουν πληγεί από την άφιξη φθηνών μικροσκοπικών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά της Γης, ιδίως του δικτύου Starlink που κατασκευάστηκε από την SpaceX του Μασκ.

Μετά την είδηση, οι μετοχές της Thales και της Leonardo αυξάνονται άνω του 1,5%, ενώ η Airbus σημειώνει ήπια κέρδη.