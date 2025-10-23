Handelsblatt: Το πολιτικό «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα

Εκτενές αφιέρωμα στον Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, με αφορμή το «rebranding», όπως το αποκαλεί η γερμανική εφημερίδα, που επιδιώκει ο άλλοτε πρωθυπουργός της Ελλάδας.

«Ο Τσίπρας συγκαταλέγεται στις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας». Το 2015 «μαζί με τον τότε υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, οδήγησε τη χώρα σε μια δραματική αντιπαράθεση με τους διεθνείς πιστωτές και ρίσκαρε τη χρεοκοπία του κράτους. Στο τέλος ο Τσίπρας υπέκυψε στους δανειστές και αποδέχθηκε ένα πακέτο διάσωσης της ΕΕ με αυστηρούς όρους λιτότητας – το τρίτο κατά σειρά».

Από την ήττα στις εκλογές του 2019 και μέχρι το 2023 «ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει πέντε αναμετρήσεις, μεταξύ αυτών και τις ευρωεκλογές, και ο Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος. Χωρίς τον χαρισματικό του ηγέτη το κόμμα κατέρρευσε ακόμα περισσότερο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. […] Σε πρόσφατη δημοσκόπηση συγκεντρώνει πλέον μόλις 4,3%».

Η Handelsblatt σχολιάζει ακόμα πως στη Βουλή το τελευταίο διάστημα «ο Τσίπρας περιοριζόταν στον ρόλο του απλού βουλευτή των πίσω εδρών – και αυτό όταν αποφάσιζε να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο – καλλιεργώντας την εικόνα ενός έμπειρου πολιτικού άνδρα που επιχειρεί να προσεγγίσει ψηφοφόρους του πολιτικού κέντρου.

Στο πολιτικό του rebranding συνέβαλαν και οι διαλέξεις που έδωσε στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ την άνοιξη, καθώς και μια ομιλία στο γαλλικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης στις αρχές Οκτωβρίου, όπου εξέφρασε τη λύπη του για το «κενό ηγεσίας στην Ευρώπη».

[…] Αν και το πρώην κόμμα του έχασε σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών, ο ίδιος ο Τσίπρας εξακολουθεί να διαθέτει μια πιστή βάση υποστηρικτών», σημειώνει περαιτέρω η οικονομική επιθεώρηση. «Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου MRB, το 22% των ερωτηθέντων θα ψήφιζαν «σίγουρα» ή «πιθανότατα» ένα νέο κόμμα που θα ίδρυε εκείνος. Το 73% βέβαια θεωρεί κάτι τέτοιο "απίθανο" ή "εντελώς αδύνατο". Η επιστροφή του Τσίπρα στην εξουσία επομένως φαντάζει μάλλον απίθανη υπό τις παρούσες συνθήκες. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια στη χώρα όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του».

Η Handelsblatt επισημαίνει πως «ο συντηρητικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει οδηγήσει από το 2019 την Ελλάδα σε μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης και έχει εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά. Θεωρείται εγγύηση πολιτικής σταθερότητας στις χρηματαγορές. Στο εσωτερικό όμως χάνει έδαφος. Η ανάπτυξη δεν διευκολύνει τις ζωές μεγάλου μέρος των πολιτών και τα πραγματικά εισοδήματα παραμένουν χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα», ενώ σε αυτά έρχονται να προστεθούν και σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σύμφωνα με τη Metron Analysis, το 71% των πολιτών δηλώνει δυσαρεστημένο με το έργο του Μητσοτάκη, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μόλις στο 28%, από 41% που είχε στις εκλογές του 2023».

Κατά τη Handelsblatt, στο κατακερματισμένο ελληνικό κομματικό τοπίο «ο Τσίπρας θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί τις συνθήκες. Το 2015 ήταν η οικονομική κρίση που έφερε εκείνον και τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τώρα μια νέα κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι παρόμοιο».