Ρωσία: Αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μηχανικοί επιδιόρθωσαν γραμμή υψηλής τάσης που είχε υποστεί ζημιές και αποκατέστησαν την τροφοδοσία σε ρεύμα από εξωτερικό δίκτυο στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διορισμένη από τη Ρωσία διοίκησή του.

Το εργοστάσιο --το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με έξι αντιδραστήρες-- κατελήφθη από ρωσικά στρατεύματα τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Επί του παρόντος δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τροφοδοσία σε ρεύμα από εξωτερικό δίκτυο για την ψύξη του καυσίμου στους αντιδραστήρες και την αποφυγή ενός ατυχήματος.

Με τις συγκρούσεις να μαίνονται σε κοντινή απόσταση, η ασφάλεια του σταθμού αποτελεί βασική ανησυχία για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA). Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα στον σταθμό και επιρρίπτουν η μία στην άλλη ευθύνες για την τελευταία αυτή αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Έως σήμερα, το εργοστάσιο ήταν χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από εξωτερικό δίκτυο για 30 ημέρες και στηριζόταν σε εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ.

«Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας σε ρεύμα (είναι) βασικό βήμα για την πυρηνική ασφάλεια», ανέφερε ο ΔΟΑΕ σε ανάρτηση στο Χ.

Σε δήλωση, η ρωσική διοίκηση ευχαρίστησε τον ΔΟΑΕ για τη βοήθειά του να υπάρξει κατάπαυση πυρός στην περιοχή προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Δήλωσε πως ελπίζει η κατάπαυση πυρός να συνεχιστεί ούτως ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι επιδιορθώσεις σε δεύτερη γραμμή ηλεκτροδότησης, που είναι εκτός σύνδεσης από τις 7 Μαΐου.

