Nexans: Προχωρά κανονικά το Ελλάδα - Κύπρος, δεν υπάρχει plan B

Σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα βήματα, όπως σημείωσε ο νέος CEO, Ζουλιάν Εμπέρ, στο conference call για τα αποτελέσματα 9μηνου.

Κανονικά βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του καλωδίου Ελλάδα - Κύπρος, όπως σημείωσε ο νέος CEO της Nexans, Ζουλιάν Εμπέρ, στο conference call για τα αποτελέσματα 9μηνου της γαλλικής εταιρείας.

Με δηλώσεις που σηματοδοτούν την «ψήφο εμπιστοσύνης» του νέου μάνατζμεντ της Nexans στο Great Sea Interconnector, και απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο κ. Εμπέρ υπογράμμισε πως η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, project promoter του έργου, για τα επόμενα βήματα.

Μάλιστα, υποβάθμισε προηγούμενη ανακοίνωση της Nexans, η οποία αναφερόταν σε εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει για τη διασύνδεση Κρήτη-Κύπρος, στην περίπτωση που τελικά ναυαγήσει το έργο. «Δεν υπάρχει plan B, εργαζόμαστε με βάση το plan A για το πρότζεκτ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, η Nexans «κοιτάζει» μεν πρότζεκτ με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία ωστόσο αφορούν την περίοδο 2028-2029, όταν επί της ουσίας θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. Όσον αφορά το Great Sea Interconnector, επισήμανε πως το ρίσκο του πρότζεκτ είναι περιορισμένο, με δεδομένη τη στήριξη από την Κομισιόν.

Ο κ. Εμπέρ επιβεβαίωσε πως η εταιρεία έχει λάβει από τον ΑΔΜΗΕ πληρωμές ύψους 250 εκατ. ευρώ έως τώρα, οι οποίες καλύπτουν μέχρι και τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει διακόψει τις πληρωμές έως ότου ξεπαγώσει η καταβολή των πρώτων 25 εκατ. ευρώ για το 2025 από την Κύπρο. Σύμφωνα με τον CEO, η Nexans βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τον project promoter για τη συνέχιση της υλοποίησης του πρότζεκτ.