Τράπεζες: Φέρνουν μπροστά πρόβλεψη για την ανακαίνιση σχολείων, στα τέλη έτους ο τελικός λογαριασμός

Με 100 εκατ. ευρώ σωρευτικά αναμένεται να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο τρέχον τρίμηνο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορά την ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Μέχρι σήμερα οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει 200 εκατ. ευρώ -50 εκατ. ευρώ η κάθε μία- για τα έτη 2024 - 2025 και έχουν ανακαινιστεί 431 σχολικές κτιριακές υποδομές, ενώ τους επόμενους θερινούς μήνες θα υλοποιηθεί ο δεύτερος γύρος αναβάθμισης σχολικών κτιρίων. Με τα επιπλέον 100 εκατ. που θα λάβουν ως πρόβλεψη (για τα δυνητικά κέρδη του 2026) οι τέσσερις συστημικές θα φτάσουν τα 300 εκατ. σε σύνολο 400 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί να εισφέρουν.

Πέραν αυτών, δεν αναμένεται να ληφθούν άλλες σημαντικές προβλέψεις σε αυτό το τρίμηνο, με την Πειραιώς να λαμβάνει ακόμη 45 εκατ. ευρώ - στο δεύτερο τρίμηνο έλαβε πρόβλεψη για δάνεια σε ελβετικό - σε post model adjustments, που θα αφορούν κυρίως δάνεια step up . Η απόφαση του SSM να λύσει, πανευρωπαϊκά, το χρονίζον θέμα δανείων (κυρίως στεγαστικά) σε προγράμματα μειωμένων καταβολών δόσης, βρήκε τις τέσσερις συστημικές με αθροιστικό άνοιγμα 4,5 δισ. ευρώ σε step - up ρυθμίσεις. Περίπου 1,7 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα δάνεια της Eurobank, στα 1,5 δισ. για Πειραιώς και ελαφρώς χαμηλότερα για Alpha. Για την Εθνική διαμορφώνονται κάτω από το μισό δισ. ευρώ.

Ο επόπτης, όπως έπραξε και στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εγγύηση Δημοσίου, έθεσε προθεσμία ενάμιση έτους (ως την 31η Δεκεμβρίου 2026) για να γυρίσουν οι τράπεζες τα παραπάνω δάνεια σε τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Για όσα μείνουν σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών θα προχωρά σε εποπτική προσαρμογή.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επανεξετάζει τη «φόρμουλα» ρύθμισης για δάνεια σε ελβετικό που εδράζετο σε «κούρεμα» απαιτήσεων, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και αξίας ακίνητης περιουσίας (μετατροπή σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο). Οι τράπεζες έλαβαν μεν προβλέψεις, αλλά στη βάση της επί σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης που προωθούσε η κυβέρνηση το καλοκαίρι. Εάν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει «ευήκοα ώτα» στις τάξεις των δανειοληπτών, υπάρξουν σημαντικές τροποποιήσεις, τότε ο λογαριασμός θα αλλάξει.

Συνεπώς, για μια ακόμη χρονιά τα περιθώρια υπεραπόδοσης της κερδοφορίας των τραπεζών περιορίζονται στη βάση των κυβερνητικών μέτρων που λαμβάνονται σε διάφορα μέτωπα και των γραμμών καθοδήγησης του επόπτη.

Εφόσον φανεί η επίτευξη ή και υπέρβαση των στόχων κερδοφορίας, θα εγγραφούν δαπάνες εθελουσίας, πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPEs και ανακτηθέντων ακινήτων στα τέλη του 2025. Δεν αποκλείεται κάποιες εξ αυτών να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου με πρόβλεψη για αποχώρηση προσωπικού, που θα υλοποιηθεί εντός της επόμενης χρονιάς, ενώ αναμένονται συνθετικές τιτλοποιήσεις που απελευθερώνουν υφιστάμενα κεφάλαια για τις τράπεζες (μείωση RWAs).

Όλα αυτά αποσκοπούν στο να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο καθαρός ορίζοντας για το 2026 και να ελαφρύνουν οι τράπεζες το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος του πλαισίου της Βασιλείας IV ενσωματώνεται ήδη στα νούμερα των τραπεζών. Για παράδειγμα, για την Alpha είναι ο δείκτης CET1 που διαμορφώθηκε στο 15,7% στο δεύτερο τρίμηνο ήδη σε fully loaded και δεν θα υπάρξει άλλος αντίκτυπος. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, θα υπάρχουν ήπιες αυξήσεις του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, που δεν θα είναι απειλή για τα εποπτικά κεφάλαια, ενώ η απόσβεση DTC και τα υψηλότερα payouts που θα δρομολογήσουν οι τράπεζες δεν αναμένεται να προβληματίσουν.