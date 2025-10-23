Ισχυρά αποτελέσματα για την IBM το γ' τρίμηνο - Αναβάθμιση guidance

Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 16,33 δισ. δολαρίων με αύξηση 9% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG.

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για κέρδη και έσοδα η IBM για το γ' τρίμηνο, λόγω της αυξημένης ζήτησης για το νέο λογισμικό της που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 16,33 δισ. δολαρίων με αύξηση 9% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG με μέσο όρο τα 16,09 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,74 δισ. δολάρια ή 1,84 δολάρια ανά μετοχή από ζημίες 330 εκατ. δολάρια ή 36 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Ο τομέας του λογισμικού εμφάνισε αύξηση 10% στα 7,21 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες ανήλθαν συνολικά σε 5,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 5,24 δισ. δολαρίων.

«Οι πελάτες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αξιοποιούν την τεχνολογία και την εξειδίκευσή μας στον τομέα για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των δραστηριοτήτων τους και να προσφέρουν πραγματική επιχειρηματική αξία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Arvind Krishna.

Η IBM αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους, προβλέποντας πλέον αύξηση εσόδων άνω του 5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για τουλάχιστον 5%.

Από την αρχή του 2025, η μετοχή της IBM έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 30%, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σημείωσε απώλειες της τάξεως του 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.