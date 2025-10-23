Lloyds: Πτώση 36% των κερδών το τρίτο τρίμηνο

Μειωμένα κατά 36% ήταν τα κέρδη προ φόρων, ύψους 1,17 δισ. λιρών (1,6 δισ. δολ.) που ανακοίνωσε η βρετανική τράπεζα Lloyds για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, χάνοντας και τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,45 δισεκατομμύρια λίρες.

Μειωμένα κατά 36% ήταν τα κέρδη προ φόρων, ύψους 1,17 δισ. λιρών (1,6 δισ. δολ.) που ανακοίνωσε η Lloyds για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,45 δισεκατομμύρια λίρες σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Το πλήγμα στα κέρδη προέκυψε αφού η βρετανική τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον 800 εκατομμύρια λίρες για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με το σκάνδαλο χρηματοδότησης αυτοκινήτων. Η πρόσθετη χρέωση, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζει το συνολικό ποσό υποθέσεων που είναι πιθανό να δικαιούνται αποζημίωση, στα 1,95 δισ. λίρες.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, η τράπεζα αναβάθμισε τις προοπτικές της για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Πλέον αναμένει ότι θα φτάσουν τα 13,6 δισ. λίρες φέτος, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 13,5 δισ. λιρών. Στο τρίμηνο, αυξήθηκαν 7% στα 3,5 δισ. λίρες.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 3% για το έτος μέχρι σήμερα στα 496,7 δισ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 14 δισ. λιρών.

Τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να ανέλθουν σε σχεδόν 9,7 δισεκατομμύρια λίρες.

«Η ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων βρήκε στήριξη στην αύξηση των εσόδων, την πειθαρχία μας στα κόστη και την ισχυρή ποιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων στο εννεάμηνο του 2025, παρά τον αντίκτυπο των επιπλέον επιβαρύνσεων από τις χρηματοδοτήσεις στην αγορά αυτοκινήτων το γ' τρίμηνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τσάρλι Ναν.

Ο μεγαλύτερος δανειστής στεγαστικών δανείων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι πελάτες εξακολουθούν να είναι «ανθεκτικοί», καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Οικονομικός Διευθυντής Γουίλιαμ Τσάλμερς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τράπεζα βλέπει τις προοπτικές ως «αν όχι θεαματική ανάπτυξη, παρόλα αυτά, μακροοικονομική σταθερότητα».