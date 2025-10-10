Τουρισμός: Νέα ρεκόρ προ των πυλών αλλά οι προκλήσεις παραμένουν

Διασφαλισμένες φαίνονται οι φετινές θετικές επιδόσεις του κλάδου. Οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την συνέχεια.

Μπορεί η φετινή χρονιά να εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, με τους όποιους τριγμούς σημειώνονται μέχρι τώρα - όπως η σεισμική δραστηριότητα της Σαντορίνης - να έχουν περιοριστεί, το μέλλον όμως του κλάδου παραμένει γεμάτο προκλήσεις. Οι μεγαλύτερες εξ αυτών δε - όπως η κλιματική αλλαγή, οι ελλείψεις εποχικού προσωπικού και η διαχείριση προορισμών είναι χρονίζουσες και απαιτούν άμεσα λύσεις.

Θετικές οι προοπτικές για φέτος

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει και το τελευταίο δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, η μέχρι τώρα εικόνα των αφίξεων και των εισπράξεων επιβεβαιώνει ότι το 2025 θα αποτελέσει ένα ακόμα έτος αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Μέχρι στιγμής ο κλάδος, βασιζόμενος στην δυναμική του 2024 αλλά και των προηγούμενων χρόνων, εμφανίζει εισπράξεις αυξημένες κατά 1.352 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο, ήτοι +12,5% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ οι αφίξεις καταγράφονται αυξημένες 2,6% από την αρχή του χρόνου έως και τον Ιούλιο, ποσοστό που ισοδυναμεί με 472 χιλ. επιπλέον επισκέπτες.

Και τον Αύγουστο μάλιστα ο ρυθμός ήταν ανοδικός με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τον ΔΑΑ να υποδέχεται 3,88 εκατ. επιβάτες, 6,7% περισσότερους σε σύγκριση με το 2024. Το γεγονός οδήγησε το Ελ. Βενιζέλος να καταγράψει νέο ρεκόρ υποδεχόμενος περί τα 22,71 εκατ. επιβάτες κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της χρονιάς, αριθμός αυξημένος κατά 6,8% σε σχέση με πέρυσι.

Στους καταλύτες της ανοδικής πορείας της φετινής χρονιάς περιλαμβάνεται και η κρουαζιέρα, η δυναμική της οποίας αποτιμάται σε 118 εκατ. επιβάτες από την αρχή του χρόνου έως και τον Ιούλιο, άνοδος που φτάνει στο +23,1%.

Όσο για τις εθνικότητες που επιλέγουν φέτος διακοπές αλλά ελληνικά, παρατηρείται άνοδος από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές αγορές-τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού, με εξαίρεση την Γαλλία όπου σε επίπεδο επταμήνου εμφάνισε αρνητικό πρόσημο καθώς η κίνηση μειώθηκε κατά -8,6%. Ακόμα όμως και οι χώρες εκτός Ζώνης του Ευρώ, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που κινήθηκαν αρνητικά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τον Ιούλιο φάνηκε να ανακάμπτουν, με την κίνηση να αυξάνει κατά 5,6%.

Κατά συνέπεια τον έβδομο μήνα του έτους η άνοδος του συνόλου των αφίξεων αλλά και των αφίξεων στις αερομεταφορές δεν εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις (+6,4% και +4,6% αντίστοιχα).

Βασικό ρόλο στις φετινές τουριστικές επιδόσεις παίζει και η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών η οποία εξαιρουμένης της κρουαζιέρας αυξήθηκε κατά +7,2% τον Ιούλιο και κατά +9,1% από την αρχή του χρόνου.

Υπό αυτό το πρίσμα και δεδομένου ότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, τα νέα τουριστικά ρεκόρ είναι διασφαλισμένα. Κι αυτό γιατί για να μηδενιστεί, σε επίπεδο έτους, η προαναφερθείσα αύξηση εισπράξεων του επταμήνου, θα πρέπει στο εναπομείναν πεντάμηνο, έως το τέλος Δεκεμβρίου, να υπάρξει μείωση της τάξεως του 13%, σε σχέση με πέρυσι ή 12% χωρίς κρουαζιέρα.

Οι προκλήσεις παραμένουν

Πέρα όμως από τα διασφαλισμένα, για φέτος, ρεκόρ, οι προκλήσεις είναι υπαρκτές τόσο στο μακροπεριβάλλον όσο και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Οι βασικότερες εξ αυτών δεν ακούν στο όνομα της κλιματικής αλλαγής, του εν γένει οικονομικού μετασχηματισμού και της ευρύτερης γεωπολιτικής αστάθειας που παρατηρείται παγκοσμίως.

Γι’ αυτό και ο τομέας όπως επισημαίνει ο ΙΝΣΕΤΕ, χρειάζεται ένα συνεπές και υποστηρικτικό πλαίσιο ώστε να συνεχίσει να αποδίδει, ένα πλαίσιο που δίνει απαντήσεις σε όλες τις τρέχουσες προκλήσεις.

Στις καίριες παρεμβάσεις που επισημαίνει ο ΣΕΤΕ εντάσσονται η ανάγκη ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού με σαφείς κανόνες για τη χρήση γης, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των κρίσιμων υποδομών στους κατά τόπους προορισμούς (λιμένες, ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια) ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους αλλά και η θετική εμπειρία των επισκεπτών.

Πρωτεύουσας σημασίας κρίνεται και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή η οποία θα συνοδευτεί από την συστηματική διαχείρισης των προορισμών αλλά κι από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του κλάδου. Σε αυτό θα συνέβαλε και η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ΜμΕ τουρισμού, που συμβάλλουν στην αυθεντικότητα και την ποικιλία του ελληνικού προϊόντος.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, και δεδομένου ότι πολλές εξ αυτών επισημαίνουν ότι οι καλές επιδόσεις των αφίξεων και των εισπράξεων δεν συνοδεύονται από εξίσου θετικό πρόσημο στους τζίρους τους, οι φορείς υπογραμμίζουν την ανάγκη βελτίωση της φορολογικής ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Θηλιά για την συνέχεια αποτελούν και οι ελλείψεις του εποχικού προσωπικού, οι οποίες απαιτούν συλλογική ανάληψη δράσης.

Τέλος, επιτακτική κρίνεται και η ανάπτυξη της υποδομής στην Αθήνα για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών συνεδρίων, συνθήκη που θα μείωνε την εποχικότητα του κλάδου και θα μπορούσε να επιτύχει αντίστοιχες αν όχι καλύτερες επιδόσεις χωρίς την επιβάρυνση του προορισμού κατά τους μήνες της υψηλής σεζόν.