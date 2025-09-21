Τουρισμός: Εντείνεται η «μάχη» για την άμβλυνση της εποχικότητας

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζει η τάση τουριστών για ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν γεγονός που έχει ήδη καταφέρει να επιμηκύνει την σεζόν μέχρι και τον Νοέμβριο - Βήματα πλέον γίνονται και για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού.

Στο φθινοπωρινό αλλά και χειμερινό τους πρόγραμμα επενδύουν οι αερομεταφορείς σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν την τάση των τουριστών για ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Την ίδια στιγμή η μείωση της εποχικότητας του κλάδου που αιμοδοτεί σταθερά την ελληνική οικονομία τίθεται στο επίκεντρο κι από τους αρμόδιους φορείς ώστε να ενισχυθούν οι ροές χωρίς να κινδυνεύουν οι κατά τόπους προορισμοί με φαινόμενα υπερτουρισμού.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, Αegean, ο οποίος επενδύει στην άμλυνση της εποχικότητας τα τελευταία χρόνια, ενώ θέτει και σε εφαρμογή πλάνο ενίσχυσης και των λοιπών βάσεων που διατηρεί στη χώρα μας, πέρα από αυτήν την Αθήνας.

Το ενισχυμένο χειμερινό πρόγραμμα των αερομεταφορέων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής στόχευσης η Aegean σχεδιάζει το δ’ τρίμηνο του 2025 να αυξήσει τις προσφερόμενες θέσεις, τόσο σε υφιστάμενα δρομολόγια όσο και σε νέα, κατά 9% σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της κ. Ευτ. Βασιλάκης κατά το πρόσφατο conference call με τους αναλυτές.

Στο πλαίσιο αυτό η αεροπορική θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο πτήσεις προς το Λούξορ και το Σαρμ Ελ Σέιχ, δύο προορισμούς της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει κατά την χειμερινή περίοδο και κάποια από τα δρομολόγιά της, αυξάνοντας τις διασυνδέσεις στο δίκτυό της.

Σε αύξηση δρομολογίων είχε προχωρήσει μάλιστα και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, δίνοντας έμφαση σε περιφερειακούς προορισμούς ώστε να αποκτήσουν μια ενισχυμένη βάση τουριστών. Υπό αυτό το πρίσμα εγκαινιάστηκαν νέα δρομολόγια από Ηράκλειο προς Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα, Νάξο, Κω και Ρόδο. Η Ρόδος, επίσης, συνδέθηκε με νέα δρομολόγια με την Κωνσταντινούπολη, τη Σαντορίνη και τα Χανιά, ενώ προστέθηκε και το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Σύρος και Θεσσαλονίκη Σμύρνη. Παράλληλα με στόχο την ανάκαμψη του δημοφιλούς προορισμού της Σαντορίνης, η τουριστική κίνηση του οποίου επλήγη φέτος λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας το τρέχον έτος, εγκαινίασε και την απευθείας Σύνδεση Σαντορίνη - Κωνσταντινούπολη.

Συνολικά το δίκτυο της εταιρείας εκτελεί πάνω από 250 διαφορετικά δρομολόγια από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο και Λάρνακα, και εξυπηρετεί περίπου 150 προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.

Για την συνέχεια αναμένεται να δοθεί περαιτέρω έμφαση στη βάση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες στα σχέδια της Aegean περιλαμβάνεται η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Κωνσταντινούπολη και άλλους προορισμούς των Βαλκανίων, όπως η Πράγα. Οι τελικές αποφάσεις ωστόσο θα ληφθούν το επόμενο διάστημα όπου και θα οριστικοποιηθεί το χειμερινό πρόγραμμα του 2025-2026.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία ζεσταίνει τις μηχανές της και για την αγορά της Ινδίας, εκτιμώντας ότι θα ξεκινήσει τις νέες πτήσεις προς Νέο Δελχί και Μουμπάι τον Μάρτιο του 2025. Γεγονός που αφενός θα ενισχύσει το εγχώριο τουριστικό μείγμα με κατοίκους από την πολυπληθή αυτή χώρα και αφετέρου θα πολλαπλασιάσει την κίνηση εκτός υψηλής σεζόν καθώς οι Ινδοί προτιμούν διαφορετικές χρονικές περιόδους για τα ταξίδια τους. Με την ίδια λογική, στην άμβλυνση της σεζόν θα συμβάλλουν και οι πτήσεις της Indigo, του ινδικού αερομεταφορέα που πρόσφατα υπέγραψε MoU με την Aegean, ο οποίος θα εκκινήσει απευθείας δρομολόγια Ελλάδα - Ινδία από τον Ιανουάριο του 2025.

Η Aegean δεν είναι ωστόσο ο μοναδικός αερομεταφορέας που σχεδιάζει να ενισχύσει τις πτήσεις του τον φετινό χειμώνα. Και η Sky express ήδη από το φθινόπωρο έως και το τέλος του έτους εντάσσει σταδιακά νέους προορισμούς στο δίκτυό της.

Συγκεκριμένα ο αερομεταφορέας ξεκινά το δρομολόγιο Αθήνα – Βερολίνο, από 16 Οκτωβρίου 4 φορές την εβδομάδα, από Αθήνα – Αμβούργο, από τις 24 Οκτωβρίου (3 φορές την εβδομάδα), από Αθήνα – Λισαβόνα, από 20 Οκτωβρίου (3 φορές την εβδομάδα) καθώς και από Αθήνα – Μαδρίτη, από τις 24/10 (5 φορές την εβδομάδα).

Παράλληλα στις αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει πτήσεις Αθήνα – Τελ Αβίβ, (7 φορές την εβδομάδα) ενώ στα μέσα του ίδιου μήνα θα ξεκινήσει να συνδέει την Αθήνα με την Λυών 2 φορές την εβδομάδα

Στο χειμερινό πτητικό πρόγραμμα της Sky Express για το 2025/2026 εντάσσεται και η σύνδεση Θεσσαλονίκη - Ντίσελντορφ. Η πτήση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο με συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα με αεροσκάφος Airbus A320neo.

Τα κίνητρα του ΔΑΑ

Προς την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και την επέκταση της σεζόν στοχεύουν και οι μειώσεις τελών στις οποίες προχώρησε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ο ΔΑΑ, το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα η εταιρεία διατηρώντας αμετάβλητες όλες τις λοιπές χρεώσεις για το 2025, προχωρά σε προσωρινή μείωση του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Fee - PTF) κατά 30%, για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2025 - 30 Απριλίου 2026. Στόχος όπως εξηγεί στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεσή της η ενίσχυση της επιβατικής κίνησης κατά την περίοδο χαμηλής ζήτησης.

Η στόχευση του υπουργείου

Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής αποτελεί σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και βασικό πυλώνα της τουριστικής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου. Σε αυτό το επίπεδο κατά την πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη στην Νότια Κορέα πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας T’WayAir. Στο περιθώριο της συνάντησης αυτής η ίδια η υπουργός χαρακτήρισε ώριμες τις συνθήκες για την καθιέρωση απευθείας τακτικών πτήσεων μεταξύ Σεούλ και Αθήνας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μάλιστα ο αριθμός των Κορεατών που επισκέπτονται την χώρα μας φτάνει τις 55.000, με το πραγματικό νούμερο να εκτιμάται υψηλότερο, καθώς σημαντικός αριθμός περνά στην Ελλάδα μέσω άλλων χωρών της ζώνης Σένγκεν.

Το πρόβλημα της εποχικότητας

Να θυμίσουμε ότι η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό, όπως αναλύεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το INSETE, χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με την πλειονότητα των αφίξεων και δραστηριοτήτων να συγκεντρώνεται κυρίως Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, το 54,2% των αλλοδαπών αφίξεων πραγματοποιείται αυτούς τους τρεις μήνες, ενώ ο συνολικός αριθμός των αφίξεων αυξάνεται κατακόρυφα κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους (δηλαδή την περίοδο της τουριστικής σεζόν).

Στην μεταπανδημική εποχή βέβαια και δεδομένης της αλλαγής του κλίματος παρατηρείται ενίσχυση των τουριστικών ροών τους μήνες off season ενώ σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Ρόδος τα εποχικά καταλύματα μένουν ανοιχτά έως και τον Νοέμβριο υποδεχόμενα τουρίστες. Υπό αυτό το πρίσμα η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης έναντι του 2024, τον μήνα Ιανουάριο και Μάρτιο. Για την ακρίβεια η επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 14,5% τον Ιανουάριο και κατά 10,08% τον Μάρτιο όταν όλους τους υπόλοιπους μήνες καταγράφηκαν μονοψήφια ποσοστά ανάπτυξης και μάλιστα πέριξ του 5% μεταξύ Μαίου - Αυγούστου.



Την άποψη πως ήδη διαφαίνονται αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου ασπάζεται και το υπουργείο Τουρισμού, τονίζοντας μάλιστα ότι πέρα από την επιμήκυνση της σεζόν επιτυγχάνεται και από την αύξηση της μέσης δαπάνης των τουριστών καθώς ενισχύει την ανθεκτικότητα του τομέα, μειώνει την εξάρτηση από τον όγκο των αφίξεων και δημιουργεί στέρεες βάσεις για την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ΤτΕ, ενδείξεις αύξησης της μέσης δαπάνης υπήρξαν και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Στο επτάμηνο του 2025 δε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 12,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση μόλις 2,6% στις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και αύξηση 12,5% στις σχετικές εισπράξεις έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024.