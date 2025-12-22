Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η προκαταβολή στους δικαιούχους - Πότε θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό

Πόσα θα λάβουν παλαιοί και νέοι δικαιούχοι. Πότε θα γίνει η εξόφληση. Ξεπέρασαν τα 1,23 εκατ. οι αιτήσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ - Αναλυτικά παραδείγματα.

Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν μέχρι αύριο Τρίτη τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Η προκαταβολή του επιδόματος πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 με το ποσό για τους παλαιούς δικαιούχους να ανέρχεται στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περίοδο 2024-2025 και για τους νέους δικαιούχους στο 50% με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 αιτήσεις υποβλήθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.

Με βάση τον προγραμματισμό, το ημερολόγιο πληρωμών για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προβλέπει τα εξής:

- Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί η προκαταβολή και θα πραγματοποιηθεί πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

- Έως 29 Μαΐου 2026 θα γίνει η πληρωμή για αγορές καυσίμων ή πέλετ και ξύλων έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

- Έως 31 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης.

Παραδείγματα:

- Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.

- Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.

- Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

- Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.

- Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ.