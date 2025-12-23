ΕΕΣΥΠ: «Χτίζει» στρατηγικό πλάνο για τις Κεντρικές Αγορές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Το Υπερταμείο αναζητάει «πακέτο» Στρατηγικών Υπηρεσιών Συμβούλου για τις Κεντρικές Αγορές και τον Τομέα Αλιείας. Στο επίκεντρο ΟΚΑΑ και ΚΑΘ. Τι περιλαμβάνει το πλάνο αξιοποίησης. Οι εναλλακτικές για τις θυγατρικές. Η «δουλειά» των συμβούλων.

Λίγο μετά την έναρξη διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές», που είχε… προαναγγείλει το insider.gr και προκηρύχθηκε λίγο αργότερα από το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) με ορίζοντα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τέλος Ιανουαρίου 2026, στο fund φαίνεται να κάνουν νέες κινήσεις στον τομέα των… τροφίμων. Να θυμίσουμε ότι στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα των τροφίμων υπάγονται και οι δύο κεντρικές αγορές Αθηνών – ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας) και Θεσσαλονίκης – ΚΑΘ (Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης). Με την ΕΕΣΥΠ να δημοσιεύει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την την «Παροχή Στρατηγικών Υπηρεσιών Συμβούλου για τις Κεντρικές Αγορές και τον Τομέα Αλιείας».

Επί της ουσίας, στην ΕΕΣΥΠ αναζητείται εξωτερική βοήθεια, μέσω συμβούλων, για την υποστήριξή της, και των συγκεκριμένων θυγατρικών της, στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη βελτίωση της απόδοσης και την επίτευξη στόχων βιώσιμης και αποδοτικής ανάπτυξης. Το αντικείμενο εργασιών του έργου είναι η εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής μελέτης για τις αγορές – και συγκεκριμένα για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ). Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Τρίτη 27/01/2026.

Να θυμίσουμε ότι για τις εν λόγω θυγατρικές η ΕΕΣΥΠ, υπό την προηγούμενη διοίκηση, του Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, είχε εξεταστεί διάφορα σενάρια. Ανάμεσα σε αυτά ήταν, προ ενός έτους, η είσοδός τους στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η συγχώνευση των κεντρικών αγορών της Αθήνας (ΟΚΑΑ) και της Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), ενώ εξετάζονταν και η μετεγκατάσταση των δύο αγορών (π.χ. για τον ΟΚΑΑ είχε μελετηθεί η περίπτωση της Φυλής και για την ΚΑΘ το πρώην στρατόπεδο Γκόνου), όπως και η ανάπλαση υφιστάμενων χώρων. Σε κάθε περίπτωση, στην αγορά λένε ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στις θυγατρικές αυτές, ενώ πρόσφατα είχαμε και διοικητικές αλλαγές.

Η χάραξη νέας στρατηγικής – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, τα τελευταία χρόνια, οι Κεντρικές Αγορές αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης, της επιχειρησιακής οργάνωσης και της διαχείρισης υποδομών. Οι υφιστάμενες δομές και οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών, ενώ οι εξελίξεις στο ρυθμιστικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση μέσω εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Στο εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο 2025–2027 του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ), και ειδικότερα στον Στρατηγικό Άξονα Α: «Ενεργή Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων», ο οποίος αποσκοπεί στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου του μετασχηματισμού των θυγατρικών εταιρειών, έχουν καθοριστεί ορισμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής: (Α1) Η αναγνώριση του πραγματικού δυναμικού των θυγατρικών εταιρειών και η ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων τους με το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου, και (Α2) Η επιτάχυνση των Σχεδίων Μετασχηματισμού τους. Η προμήθεια των εν λόγω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη της ΕΕΣΥΠ και των συγκεκριμένων θυγατρικών της στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη βελτίωση της απόδοσης και την επίτευξη στόχων βιώσιμης και αποδοτικής ανάπτυξης.

Τα συνολικά οφέλη από τη σύναψη ομαδικής σύμβασης μεταξύ του Υπερταμείου και της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών (Κεντρικές Αγορές) περιλαμβάνουν:

i. Η συνεργασία του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), του ΟΚΑΑ και της ΚΑΘ θα επιτρέψει την κατάρτιση ενός σαφούς οδικού χάρτη για τη λήψη βασικών στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με τη μελλοντική ανάπτυξη των αγορών, η οποία θα ακολουθηθεί από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Κλαδικής Στρατηγικής, ευθυγραμμισμένης με τον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό του Υπερταμείου.

ii. Ο καθορισμός της στρατηγικής καθοδήγησης του Υπερταμείου για τις εταιρείες της αγοράς τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο οποίος θα επιτρέψει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του. i

iii. Μέγιστη αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας μέσω της από κοινού εξέτασης του έργου για τη Στρατηγική Ανάπτυξη τόσο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) όσο και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ).

iv. Η αποσαφήνιση και τεκμηρίωση των τρόπων αντιμετώπισης κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων, όπως οι απαιτήσεις ενίσχυσης της υποδομής και οι συνέργειες, διασφαλίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε στέρεη τεχνική και οικονομική βάση.

v. Ο καθορισμός ενός νέου λειτουργικού μοντέλου για τις αγορές, σχεδιασμένου να προάγει την κλαδική ανάπτυξη, να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες κάθε εταιρείας εντός της γεωγραφικής περιοχής επιρροής και του πεδίου των υποδομών της, και να διασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση στρατηγικών και επιχειρησιακών συνεργειών.

vi. Επιτάχυνση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού των εταιρειών, μέσω του σχεδιασμού των στρατηγικών επιχειρησιακών τους πλάνων, τα οποία θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό των θυγατρικών και τη μετάβαση σε ένα βελτιωμένο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο.

Ο σκοπός και η στόχευση του έργου

Ειδικά για την περίπτωση των δύο θυγατρικών Κεντρικών Αγορών, το Υπερταμείο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να ευθυγραμμίσει, μέσω ομιλικής διαδικασίας προμήθειας, τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της κλαδικής στρατηγικής καθοδήγησης και των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, οι οποίες θα επιτρέψουν στον ΟΚΑΑ και την ΚΑΘ να ενισχύσουν την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών τους, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας.

Ειδικότερα, η παρούσα ομιλική προμήθεια αποσκοπεί στα εξής: • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας ακριβών, τεκμηριωμένων και αντικειμενικών δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. • Υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών λύσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των εταιρειών, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις δυνητικές λειτουργικές συνέργειες. • Δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των υποδομών, ενίσχυση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και διασφάλιση της προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής μελέτης για τις οντότητες των αγορών, και συγκεκριμένα για τον ΟΚΑΑ και την ΚΑΘ, με στόχο: • Την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των οργανισμών. • Την ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα (π.χ. αξιοποίηση συνεργειών, επιλογές για αναβάθμιση υποδομών). • Την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, τον εντοπισμό δεικτών σύγκρισης από αντίστοιχους οργανισμούς και την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών από άλλες εταιρείες, με άντληση συμπερασμάτων από τις στρατηγικές πορείες ομοειδών φορέων. • Τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης («Βόρειο Αστέρα») για κάθε οργανισμό. • Τον σχεδιασμό της επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης και τον εντοπισμό των βασικών προσαρμογών που απαιτούνται στο επιχειρηματικό και οργανωτικό μοντέλο, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά η μετάβαση προς την εν λόγω κατάσταση. • Την εκτίμηση των δυνητικών μελλοντικών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του νέου στρατηγικού σχεδίου. • Την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου οδικού χάρτη υλοποίησης για την υποστήριξη της εκτέλεσης του στρατηγικού σχεδίου

Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διακριτές φάσεις και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει: Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση Αγοράς, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στρατηγικών Σεναρίων (π.χ. ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών σεναρίων για τη μεγιστοποίηση των λειτουργικών συνεργειών μεταξύ ΟΚΑΑ και ΚΑΘ, διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας ή οργανωτικής/λειτουργικής συγχώνευσης, Αναδιάρθρωση του συνολικού επιχειρηματικού μοντέλου, ανάπτυξη σεναρίων αναβάθμισης υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της μετεγκατάστασης, της ανακατασκευής ή του εκσυγχρονισμού, Αξιολόγηση σεναρίων και εκτίμηση σκοπιμότητας), Στρατηγικό Σχεδιασμό ανά Εταιρεία (π.χ. σχεδιασμός του μελλοντικού ρόλου τους ως εθνικοί κόμβοι στους τομείς των τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ευκαιριών αξιοποίησης διαθέσιμων εκτάσεων και εγκαταστάσεων για επέκταση, ανάπτυξη επιχειρηματικού και επιχειρησιακού μοντέλου υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής, καθορισμός της πρότασης αξίας – π.χ. μίσθωση, αποθήκευση, πιστοποίηση/διασφάλιση ποιότητας, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, καθορισμός αρχών μοντέλου τιμολόγησης), Εντοπισμός δυνητικών στρατηγικών συνεργασιών με φορείς του ιδιωτικού τομέα π.χ. εταιρείες μεταφορών, Ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου και επιλογών προσέλκυσης επενδύσεων, Ανάλυση ευκαιριών εμπορικής αξιοποίησης και επιλογών συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων κ.α.