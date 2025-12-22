Πολιτική | Διεθνή

Τουρκία: Στις αρχές του 2026 η β' φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα

Χακάν Φιντάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι ΗΠΑ παρουσίασαν προκαταρκτικές μελέτες έργων για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Μαϊάμι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τις «πρώτες εβδομάδες» του 2026 την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η προσδοκία μας είναι ότι η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους, με ανακοίνωση του κ. Τραμπ», δήλωσε ο Φιντάν από τη Δαμασκό, προσθέτοντας ότι η μεταφορά της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας σε μια δομή υπό παλαιστινιακή ηγεσία αποτελεί «προτεραιότητα».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι ΗΠΑ παρουσίασαν προκαταρκτικές μελέτες έργων για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Μαϊάμι.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα, τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβερνητικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης. Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

