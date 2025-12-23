ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έρχεται financial closing στην Εγνατία Οδό - «Πέφτουν» υπογραφές για τη Μονάδα Αποβλήτων Κέρκυρας

Την άλλη εβδομάδα η υπογραφή του χρηματοοικονομικού κλεισίματος της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, με τίμημα πέριξ των 1,3 δις ευρώ. Ποια είναι η μεγάλη επένδυση. Σήμερα «πέφτουν» υπογραφές για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερών αποβλήτων στην Κέρκυρα, ποιο είναι το έργο των 71,67 εκατ.

Προ των πυλών είναι η ολοκλήρωση δύο διαδικασιών, όχι προφανώς του ίδιου… βεληνεκούς, που αφορούν στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τους κατά περίσταση συνεταίρους του, ήτοι η υπογραφή του χρηματοοικονομικού κλεισίματος της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, αλλά και της σύμβασης «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας», εκτιμώμενης αξίας 34 εκατ. ευρώ (υπάρχει και σειρά προαιρέσεων που ανεβάζουν στη σύμβαση στα 71,67 εκατ., συνολικά μαζί με τον ΦΠΑ).

Το «financial closing» της Εγνατίας οδού

Ειδικότερα, όπως αναμένεται και όπως εδώ και πολλές εβδομάδες έχει αναδείξει το insider.gr, μέχρι το τέλος του 2025 και κατ’ εκτίμηση μάλλον την προσεχή Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, αν όχι τη Δευτέρα 29/12 (με την επισήμανση ότι θα ερχόμαστε από «βαρύ» εορταστικό 4ήμερο), θα γίνει και τυπικά το «financial closing» της σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 35 ετών, της Εγνατίας Οδού στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) - EGIS Projects (25%). Κάτι που σημαίνει ότι το Δημόσιο, μέσω του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), θα εισπράξει τίμημα (αναλόγως του rebalancing) κάπου στα 1,3 δις ευρώ, ίσως χαμηλότερα. Ποσό που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για φέτος και θα «γεμίσει τα ταμεία» του κράτους. Το ποσό προορίζεται για την απομείωση του δημόσιου χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών μόλις δόθηκε και το τυπικό «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσον αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνίσταται στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού. Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού υπεγράφη τον Μάρτιο του 2024, με την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Project, η οποία αναλαμβάνει παραχωρησιούχος του οδικού άξονα για χρονικό ορίζοντα 35 ετών. Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου εμπίπτουν: α) ο βασικός Αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού (658 χλμ), β) ο Κάθετος Άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή / Κρυσταλλοπηγή, γ) ο Κάθετος Άξονας Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, δ) ο Κάθετος Άξονας Χαλάστρα - Εύζωνοι, ε) Παρόδιες Εκτάσεις.

Επιπρόσθετα, ο παραχωρησιούχος καλείται να διασφαλίσει: την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Εγνατίας Οδού καθώς και των τριών Κάθετων Αξόνων, την ολιστική συντήρηση και επιδιόρθωση βασικών τμημάτων του Έργου, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διοδίων, την κατασκευή υποδομών που συνάδουν με έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, όπως η κατασκευή 16 συνολικά Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) και 12 συνολικά Χώρων Σταθμών Αναψυχής, που είναι αναγκαίοι.

Επιπλέον, αποτελεί υποχρέωση του Παραχωρησιούχου η δρομολόγηση όλων των μελετητικών και κατασκευαστικών ενεργειών για την αναβάθμιση των Σηράγγων της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο της πλέον αυξημένης τεχνικής κατηγορίας, όπου λειτουργούν και εφαρμόζονται προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές, για την ασφαλή κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και της κίνησης επικίνδυνων φορτίων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Κέρκυρας

Νωρίτερα, και μάλλον για σήμερα (πάντα εκτός απροόπτου), όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει σε αυτό το project «σύμμαχο» την γνωστή και εξειδικευμένη στον τομέα εταιρεία «Μεσόγειος».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 12.500 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες: • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών. • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του. • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης. • Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής – θερμικής ενέργειας). • Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος. • Mονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών. • Μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και κοµπόστ προδιαλεγμένου οργανικού. • Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και υγρών απόβλητων.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς και κοµπόστ του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγµένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι (6) έτη.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας θα κατασκευαστεί στη θέση «Ακροκέφαλος Τεμπλονίου» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 120,30 στρεμμάτων. Στο ίδιο οικόπεδο βρίσκεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Κεντρικής Κέρκυρας, ο οποίος βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).