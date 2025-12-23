Οι εορταστικές παγίδες των καρτών: Πώς να αποφύγεις απάτες και κλοπές στις γιορτές

Η περίοδος των γιορτών φέρνει χαρά, δώρα και εξορμήσεις για ψώνια, αλλά δυστυχώς αποτελεί και γόνιμο έδαφος για ηλεκτρονικές απάτες και κλοπές με πιστωτικές κάρτες.

Η περίοδος των γιορτών φέρνει χαρά, δώρα και εξορμήσεις για ψώνια, αλλά δυστυχώς αποτελεί και γόνιμο έδαφος για ηλεκτρονικές απάτες και κλοπές με πιστωτικές κάρτες. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την αυξημένη κίνηση στα καταστήματα και στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα ακόμα και μια απλή αγορά να μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα. Η καλή είδηση είναι ότι με μερικές προφυλάξεις, μπορείς να προστατεύσεις τα χρήματά σου και να απολαύσεις τις γιορτές χωρίς άγχος.

Μία από τις πιο συχνές παγίδες είναι οι ηλεκτρονικές απάτες σε online αγορές. Συστήνεται να προτιμάς αγορές από επίσημα και αξιόπιστα καταστήματα, ελέγχοντας πάντα ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https). Οι «ψεύτικες προσφορές» ή οι ιστοσελίδες που ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το κανονικό είναι συχνά παγίδες για κλοπή στοιχείων. Ένα βασικό tip είναι να μην αποθηκεύεις στοιχεία της κάρτας σου σε ιστοσελίδες που δεν γνωρίζεις καλά και να χρησιμοποιείς προσωρινές ή εικονικές κάρτες αν η τράπεζά σου προσφέρει τη δυνατότητα.

Οι υποκλοπές δεδομένων στις φυσικές αγορές είναι επίσης σημαντικός κίνδυνος, ειδικά σε πολυσύχναστα καταστήματα και σε μηχανήματα POS. Η απάτη μπορεί να συμβεί μέσω skimming, όπου τα στοιχεία της κάρτας αντιγράφονται από ειδικές συσκευές. Για να μειώσεις τον κίνδυνο, είναι καλό να ελέγχεις πάντα το μηχάνημα πριν χρησιμοποιήσεις την κάρτα, να προτιμάς πληρωμές contactless ή mobile wallet όταν είναι διαθέσιμες και να παρακολουθείς τις κινήσεις του λογαριασμού σου σε πραγματικό χρόνο μέσω mobile banking.

Μια ακόμα παγίδα είναι η ακατάλληλη χρήση e‑mail και μηνυμάτων που ζητούν στοιχεία της κάρτας ή προσωπικές πληροφορίες. Τέτοιου είδους phishing μηνύματα εμφανίζονται πολύ συχνά την περίοδο των γιορτών, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την αυξημένη συναισθηματική διάθεση των καταναλωτών. Ποτέ μην παρέχεις προσωπικά δεδομένα μέσω e‑mail ή SMS και μην κάνεις κλικ σε ύποπτους συνδέσμους. Οι τράπεζες δεν ζητούν ποτέ κωδικούς ή PIN με αυτόν τον τρόπο.

Η χρήση προστατευμένων εργαλείων και ειδοποιήσεων μπορεί να σε βοηθήσει σημαντικά. Πολλές τράπεζες προσφέρουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για κάθε συναλλαγή, καθώς και δυνατότητα προσωρινής παύσης της κάρτας μέσω mobile app. Με αυτό τον τρόπο, αν εντοπίσεις οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, μπορείς άμεσα να την αναφέρεις και να προστατεύσεις τον λογαριασμό σου.

Τέλος, η ψυχολογία της υπερκατανάλωσης μπορεί να καταστήσει τους χρήστες πιο ευάλωτους. Οι προσφορές και η πίεση να ολοκληρωθούν γρήγορα οι αγορές, ειδικά online, μπορούν να οδηγήσουν σε βιαστικές αποφάσεις και αυξημένο ρίσκο. Η απλή συμβουλή εδώ είναι να παίρνεις τον χρόνο σου, να ελέγχεις κάθε συναλλαγή και να μην αφήνεις τον ενθουσιασμό να σε παρασύρει.

Με λίγη προσοχή, οι γιορτές μπορούν να παραμείνουν απολαυστικές και ασφαλείς. Προγραμματισμός, προσοχή στις ιστοσελίδες και μηνύματα, χρήση ειδοποιήσεων και mobile banking, καθώς και ψυχραιμία στις αποφάσεις αγοράς αρκούν για να αποφύγεις κλοπές και απάτες. Έτσι, μπορείς να διατηρήσεις τον έλεγχο των χρημάτων σου και την ηρεμία σου.