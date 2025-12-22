Με το δεξί η Wall Street στην εβδομάδα των Χριστουγέννων

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίτερα την παραμονή των Χριστουγέννων και θα είναι κλειστό την Πέμπτη.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, εκκινώντας με θετικό πρόσημο μία εβδομάδα περιορισμένων συναλλαγών, καθώς η αμερικανική αγορά μπαίνει σε ρυθμούς Χριστουγέννων, εν μέσω αισιοδοξίας για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε υψηλότερα κατά 227 μονάδες ή 0,47% και διαμορφώθηκε στις 48.362 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,64% στις 6.878 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,52%% στις 23.428 μονάδες.

Στο ταμπλό, κέρδη άνω του 1% κατέγραψε η μετοχή της Nvidia, μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο τεχνολογικός κολοσσός επιδιώκει να ξεκινήσει τις αποστολές των τσιπ H200 στην Κίνα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Σημαντικά κέρδη 4% σημείωσε η μετοχή της Micron Technology, ενώ ο τίτλος της Oracle έκλεισε 3% υψηλότερα.

Στον αντίποδα, απώλειες σχεδόν 4% κατέγραψε η μετοχή της Dominion Energy, μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να μπλοκάρει την κατασκευή του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και τεσσάρων αντίστοιχων ενεργειακών project, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας.

Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση του S&P 500, ενώ η Wall Street έρχεται από μια ανάμεικτη εβδομάδα με τους S&P 500 και Nasdaq να πετυχαίνουν την τρίτη τους εβδομάδα με κέρδη τις τελευταίες τέσσερις, με άνοδο 0,1% και 0,5%, αντίστοιχα. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,7%, διακόπτοντας ένα σερί τριών «πράσινων» εβδομάδων.

Μέχρι στιγμής το 2025, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 17%, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με τις επιδόσεις του το 2023 και το 2024 όταν είχε κλείσει με ετήσια άνοδο 24% και 23% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν αν οι μετοχές της ΑΙ μπορούν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση ενόψει του τέλους του έτους, ενώ στρέφονται σε φθηνότερους τίτλους εν μέσω των ανησυχιών για «φουσκωμένες» αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας.

Σημειώνεται πως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίτερα την παραμονή των Χριστουγέννων και θα είναι κλειστό την Πέμπτη λόγω της αργίας των Χριστουγέννων.