Δύσκολο ξεκίνημα το 2026 για το νόμισμα της Ασίας με τη χειρότερη απόδοση

Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ–Ινδίας, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εκροές ξένων κεφαλαίων, ασκεί έντονες πιέσεις στη ρουπία φέτος, καθιστώντας τη το νόμισμα με τη χειρότερη απόδοση στην Ασία.

Η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ενδέχεται να δει το νόμισμά της να υποχωρεί έως τις 92 ρουπίες ανά δολάριο έως τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με προβλέψεις της Nomura και της S&P Global Market Intelligence. Τυχόν ενίσχυση της ρουπίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η ρουπία διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στις 89,6 ρουπίες ανά δολάριο.

«Θεωρούμε ότι η ρουπία είναι σήμερα υποτιμημένη και αναμένουμε διόρθωση μόλις υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ–Ινδίας», σημειώνει η Hanna Luchnikava-Schorsch, επικεφαλής οικονομικών Ασίας-Ειρηνικού της S&P Global Market Intelligence. Ο οίκος εκτιμά ότι συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί εντός των επόμενων έξι μηνών.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους δασμούς παγκοσμίως, με μέσο επίπεδο περίπου 50% -υψηλότερο ακόμη και από της Κίνας- καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον παρατείνονται. Μετά την επιβολή αυξημένων δασμών τον Αύγουστο, οι ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν σχεδόν κατά 12% τον Σεπτέμβριο και 8,5% τον Οκτώβριο, πριν κάνουν αξιοσημείωτο comeback τον Νοέμβριο (+22,6%).

Ο βασικός οικονομικός κίνδυνος είναι η Ινδία να χάσει τη δυναμική της ως εναλλακτικός κόμβος στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κυρίως την αμερικανική αγορά, λόγω των επίμονα υψηλών δασμών, σύμφωνα με τη Sonal Varma, επικεφαλής οικονομολόγο της Nomura για την Ινδία και την Ασία εκτός Ιαπωνίας.

«Η παρατεταμένη αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε εκροές χαρτοφυλακίων, ενώ η αποδυνάμωση της ρουπίας επηρεάζει το κόστος εισαγωγών και τον πληθωρισμό», πρόσθεσε. Ωστόσο, ένα ασθενέστερο νόμισμα μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, ενώ ο χαμηλός πληθωρισμός τιμών στην Ινδία επιτρέπει την απορρόφηση μέρους των πληθωριστικών πιέσεων από τις εισαγωγές.

Στις αρχές του μήνα, η ρουπία υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90 ανά δολάριο -έχοντας ξεκινήσει το έτος στις 85,64- και χρειάστηκαν λιγότερες από 15 συνεδριάσεις για να ξεπεράσει και το επίπεδο των 91.

Οι διεθνείς επενδυτές διατηρούν αρνητική στάση απέναντι στην Ινδία το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με καθαρές εκροές άνω των 10 δισ. δολαρίων συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία του θεματοφύλακα τίτλων NSDL. Ο Somnath Mukherjee, CIO της ASK Private Wealth, τόνισε ότι η πτώση της ρουπίας δεν οφείλεται στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών -το οποίο εκτιμάται σε διαχειρίσιμα επίπεδα 1% έως 1,5%- αλλά στις εκροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, οι οποίες θα συνεχίσουν να πιέζουν το νόμισμα όσο δεν αναστρέφονται.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι εκροές από τις ινδικές μετοχές, με τους ξένους θεσμικούς επενδυτές να έχουν αποσύρει σχεδόν 18 δισ. δολάρια έως τις 19 Δεκεμβρίου.

«Η υποτίμηση της ρουπίας είναι δίκοπο μαχαίρι για τους ξένους επενδυτές», σημείωσε η Luchnikava-Schorsch. Μπορεί να αποτελεί ελκυστικό σημείο εισόδου για τις ινδικές μετοχές, ωστόσο οι επενδυτές σταθμίζουν τις επιπτώσεις της παρατεταμένης αδυναμίας του νομίσματος, της αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική, τα δημόσια οικονομικά και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας, η οποία πρόσφατα επανέλαβε ότι αφήνει την ισοτιμία να καθορίζεται από τις αγορές, φέρεται να παρενέβη «επιθετικά» την Τετάρτη για να περιορίσει την πτώση της ρουπίας.