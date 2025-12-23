Ουκρανία: Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Η Ρωσία πλήττει σχεδόν κάθε νύκτα την Ουκρανία, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές, κυρίως το χειμώνα, και προκαλώντας τακτικά θύματα μεταξύ των αμάχων.

Τελευταία ενημέρωση 10:18

Η Ρωσία επιτέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο και στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, προκαλώντας έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης και κάνοντας την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να απογειώσει μαχητικά αεριωθούμενα για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, συμμετείχαν αμερικανοί αξιωματούχοι με αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ευρώπης, ενώ πραγματοποιήθηκαν χωριστές επαφές με Ρώσους αντιπροσώπους.

Στις 08:20 (ώρα Ελλάδας) αεροπορικοί συναγερμοί κηρύχθηκαν σε όλη σχεδόν την Ουκρανία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας. Συντρίμμια έπεσαν κοντά σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, σπάζοντας υαλοπίνακες, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω του Telegram.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε αριθμό περιφερειών, μεταξύ των οποίων το Κίεβο και η γύρω περιοχή, αφού η Ρωσία επιτέθηκε και πάλι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η ουκρανική ηλεκτρική εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» και διευκρίνισε πως οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών θα αρχίσουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει το ενεργειακό δίκτυο και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, εντείνοντας τα πλήγματα το χειμώνα ώστε να διακόψει την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση, να εντείνει την πίεση στον εφοδιασμό και την οικονομία και να αυξήσει την πίεση επί του Κιέβου.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο αφού ρωσικά πλήγματα στοχοθέτησαν περιοχές της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα.

«Τα μέτρα αυτά είναι προληπτικά και έχουν στόχο να διασφαλίσουν και να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο», δήλωσε μέσω του X η πολωνική Επιχειρησιακή Διοίκηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ