Συνεδριάζει στις 11:00 το τελευταίο Υπουργικό της χρονιάς - Τα θέματα

Η συνεδρίαση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου της χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου της χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

