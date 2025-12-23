Εφορία: Πληρωμές πάνω από 5 δισ. ευρώ πριν την εκπνοή του 2025 - Οι φόροι, οι δόσεις και τα τέλη κυκλοφορίας

Τα πρόστιμα για όσους χάσουν την προθεσμία. Οι «καμπάνες» για εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Αντιμέτωποι με ένα βουνό πληρωμών που υπερβαίνει συνολικά τα 5 δισ. ευρώ βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι λίγα 24ωρα πριν από την εκπνοή του 2025. Πληρωμή δόσης για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας 2026, ΦΠΑ αλλά και δόσεις ρυθμίσεων που «τρέχουν» συνθέτουν το «καλάθι» των τελευταίων φορο-πληρωμών της χρονιάς.

Η λίστα με τους φορολογικούς λογαριασμούς οι οποίοι θα πρέπει να τακτοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει:

1. Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το τέλος του μήνα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν συνολικά το ποσό των 185 εκατ. ευρώ.

2. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η δόση του φόρου που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά ανέρχεται συνολικά σε 620 εκατ. ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα υπερβαίνει τα 935 εκατ. ευρώ.

3. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026 συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ. Όσοι δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα νέα τέλη από την Πρωτοχρονιά θα πληρώσουν πρόστιμο ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης των τελών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

- 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026,

- 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026,

- 100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησής τους από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

4. Πληρωμή δόσης ή δόσεων ρυθμίσεων.

Τόκοι

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με τόκο 0,73% ενώ σε περίπτωση που δεν πληρωθεί στην ώρα της η δόσης της ρύθμισης επιβαρύνεται με τόκο 15%.

Φορολογική συμμόρφωση

Παρά την εκτόξευση των απλήρωτων φόρων στα 7,25 δισ. ευρώ στο 10μηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ πληρώνονται εμπρόθεσμα, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στις υψηλές πτήσεις που σημειώνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού. Η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφθασε στο 82,02% το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025.

Οι επιχειρήσεις μάλιστα εμφανίζονται οι πιο συνεπείς, καθώς εξοφλούν έγκαιρα σχεδόν 9 στα 10 ευρώ από τον φόρο εισοδήματος, ενώ ακολουθεί ο ΦΠΑ με συμμόρφωση 81,58%. Το χαμηλότερο ποσοστό εισπραξιμότητας καταγράφεται στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με χιλιάδες νοικοκυριά να προσφεύγουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για ανάσα ρευστότητας.