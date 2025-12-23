ΔΑΑ: Με 34 εκατ. επιβάτες θα κλείσει το 2025 - Η επέκταση το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Νέο ρεκόρ για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναμένεται το 2025 - Η επέκταση που προχωρά και η αλλαγή σκυτάλης που έρχεται.

Με νέο ρεκόρ 34 εκατ. επιβατών που ταξίδεψαν από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναμένεται να κλείσει το τρέχον έτος για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Δεδομένης της ανόδου δε, επόμενο στοίχημα αποτελεί η επέκταση του τερματικού σταθμού, με τον ανάδοχο να αναμένεται να αναδειχθεί εντός του πρώτου τριμήνου.

Η άνοδος της επιβατικής κίνησης και τα έργα επέκτασης

«Το 2025 είναι μια καλή χρονιά για το αεροδρόμιο της Αθήνας καθώς θα «πιάσουμε» τους 34 εκατομμύρια επιβάτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο απερχόμενος επικεφαλής του ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης σε χθεσινή εκδήλωση. Ο ίδιος σημείωσε ότι από την πανδημία κι έπειτα η Ελλάδα τα έχει πάει πολύ καλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με το αεροδρόμιο να καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις, όχι μόνο λόγω του εισερχόμενου τουρισμού, αλλά και λόγω της δυνατότητας των Ελλήνων να ταξιδέψουν».

Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε μάλιστα ότι ο ΔΑΑ μπαίνει πλέον στην επόμενη ημέρα, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που έχει ανακοινωθεί και στοχεύει στην επέκταση του. Στην επέκταση του αεροδρομίου αναφέρθηκε και ο Γιώργος Καλλιμασιάς, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, που αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

«Η επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου είναι ίσως το πιο σημαντικό έργο των επόμενων ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η κατασκευή ενός πολυώροφου πάρκινγκ έως 32 θέσεων αεροσκαφών έχει ήδη ανατεθεί σε ανάδοχο κι ότι τους επόμενους μήνες θα κατακυρωθεί και το βασικό έργο του σχεδίου, αυτό της επέκτασης του αεροσταθμού. Σημειωτέον ότι η επέκταση του αεροσταθμού αποτελεί έργο ύψους 1 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032. Ωστόσο αναμένεται να παραδοθεί σταδιακά, καθώς στο μεσοδιάστημα θα παραδίδονται επιμέρους εγκαταστάσεις που είναι έτοιμες για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση του ΔΑΑ

Σημειωτέον ότι η επέκταση συνοδεύεται κι από την αλλαγή σκυτάλης στον ΔΑΑ, στην οποία αναφέρθηκαν και τα δύο στελέχη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. «Ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα καινούργιο ανοίγει», ανέφερε ο κ. Παράσχης επισημαίνοντας πως πάγια «λογική του ΔΑΑ είναι να μιλά ειλικρινά και με έργα».

«Με τον Γιώργο είμαστε μαζί 25 χρόνια στο αεροδρόμιο, είναι μια φυσική συνέχεια η ανάληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου από εκείνον» ανέφερε ο απερχόμενος CEO για την αλλαγή φρουράς στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να είμαστε με επιχείρηση-υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής που ξεπέρασε πολύ τα εθνικά δεδομένα». Ο ίδιος χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ξένοι μέτοχοι επέλεξαν τον νέο CEO μέσα από την ηγετική ομάδα του αεροδρομίου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους σε αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των έργων. Όπως εξήγησε, ο κ. Καλλιμασιάς αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές του έργου που έχει ήδη γίνει στον ΔΑΑ καθώς υλοποίησε από κοινού με τον κ. Παράσχη τα θέματα της παράταση της περιόδου παραχώρησης, του γενικότερου σχεδιασμού του αεροδρομίου και της εισαγωγής στο χρηματιστήριο. «Αυτό και μόνο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί εχέγγυο της στρατηγικής του αεροδρομίου και της επιτυχίας για την επόμενη ημέρα».

Ο Γ. Παράσχης τόνισε πως θα παραμείνει στον ΔΑΑ με έναν ρόλο συμβουλευτικό. «Βάζουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια της χώρας να διακριθεί ως ένας τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και να αναδειχθεί η Αθήνα πρωτοπόρος και βιώσιμος προορισμός. Είμαστε στη σκυταλοδρομία κι έχω βγάλει τη σκυτάλη και τη δίνω στον Γιώργο», κατέληξε.

Από πλευράς του ο κ. Καλλιμασιάς τόνισε ότι «αναλαμβάνει την εταιρεία σε ένα εξαιρετικό υψηλό επίπεδο αριστείας, επιχειρησιακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό». Επεσήμανε δε ότι η επιλογή των μετοχών αντανακλά την συνέχιση της επιτυχημένης στρατηγικής του ΔΑΑ όλα αυτά τα χρόνια