Αγρότες: Αναδιάταξη τρακτέρ για διέλευση εκδρομέων - Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης

Την ίδια ώρα, θέμα ασφάλειας εγείρει η αστυνομία χαρακτηρίζοντας «επιβεβλημένη», τη ρύθμιση και εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην μετακίνηση και αναδιάταξη των τρακτέρ ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας -εκ των οποίων η ΛΕΑ- προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα προχωρούν την Τρίτη οι αγρότες.

Ανοιχτός θα παραμείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, μέχρι και την Παρασκευή, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες επιτρέπουν να γίνεται η κυκλοφορία μόνο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από δύο λωρίδες. Το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενδεικτική ήταν η εικόνα στη σήραγγα των Τεμπών όπου με τήρηση σιγής στο μνημείο του δυστυχήματος έληξε ο τρίωρος συμβολικός αποκλεισμός των φορτηγών, ωστόσο η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνει εκτροπή όλων οχημάτων μέσω παλιάς Εθνικής Οδού.

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης - Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Πάτρα: Κλειστή θα παραμείνει η Περιμετρική Πάτρας

Την απόφαση να μην αλλάξει η μορφή του μπλόκου της Εγλυκάδας και να παραμείνει κλειστή η Περιμετρική πήραν οι αγρότες της Αχαΐας στην τελευταία συνέλευση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην Περιμετρική οδό των Πατρών και πραγματοποίησε αυτοψία για να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλής η κίνηση των οχημάτων κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Αστυνομία ζήτησε από τους αγρότες να μεταφέρουν όλα τους τα οχήματα στην μία πλευρά του δρόμου, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη μια λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η ΛΕΑ. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ εκφράζουν προβληματισμό για το ποιος θα κάνει τον διαχωρισμό για το ποια οχήματα θα επιτραπεί να περνούν από το μπλόκο.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ανοιχτοί δρόμοι στη Δυτική Μακεδονία στις γιορτές - Παραμένουν τα μπλόκα

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Σήμερα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον δήμο Αμυνταίου, θα κινηθούν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα προς το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες τους, αναμένεται η παρουσία κυβερνητικού στελέχους. Στην συμβολική αυτή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο του Φιλώτα παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Παράλληλα, ανοιχτός θα είναι από σήμερα ο δρόμος στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και στις παρακαμπτήριες οδούς. Στο σημείο βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Καθημερινά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ τα μπλόκα ενισχύονται διαρκώς από συναδέλφους τους και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σέρρες: Ενισχύσεις στον Προμαχώνα

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες συνεδρίασαν για την περαιτέρω στάση τους. Ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Εν τω μεταξύ στις 10 το πρωί περισσότερα από 35 τρακτέρ αγροτών από όλο τον Νομό θα συγκεντρωθούν στη διασταύρωση του Λευκώνα και θα κατευθυνθούν εν πομπή στον Προμαχώνα, προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο στο μεθοριακό σταθμό.

Μπλόκο στο τελωνείο Κήπων: Ανοίγει το βράδυ για τα φορτηγά

Μετά τις 7-8 το βράδυ της Δευτέρας επετράπη η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Περισσότερα από 250 βρίσκονταν επί της Εγνατίας Οδού, αναμένοντας την αναχώρησή τους προς Τουρκία και περίπου άλλα τόσα είναι αναμένουν και στο τουρκικό έδαφος.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες.