Τα Ella Resorts ξεχώρισαν στα «Greek Hotel of the Year Awards» με 8 βραβεία

Διακρίσεις για τα ξενοδοχεία του Ομίλου,Helea Lifestyle Beach Resort και Elissa Adults-Only Lifestyle Beach Resort στη Ρόδο

Διακρίσεις για τα ξενοδοχεία του Ομίλου,Helea Lifestyle Beach Resort και Elissa Adults-Only Lifestyle Beach Resort στη Ρόδο

Οκτώ σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν τα Ella Resorts για τα ξενοδοχεία Helea Lifestyle Beach Resort και Elissa Adults-Only Lifestyle Beach Resort του Ομίλου, στην πρώτη χρονιά λειτουργίας τους, στον θεσμό των «Greek Hotel of the Year Awards».

Τα ξενοδοχεία Helea Lifestyle Beach Resort και Elissa Adults-Only Lifestyle Beach Resort απέσπασαν, 8 συνολικά, βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση των Ella Resorts να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον κλάδο της φιλοξενίας.

Τo Helea Lifestyle Beach Resort και το Elissa Adults-Only Lifestyle Beach Resort στη Ρόδο, κατάφεραν να διακριθούν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρουν στους επισκέπτες τους, λαμβάνοντας 3 Gold, 3 Silver και 2 Bronze βραβεία, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.

Τα Greek Hotel of the Year Awards, επιβραβεύουν τις προτάσεις διαμονής που αξίζουν μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη πολυτελούς διαμονής και μοναδικής εμπειρίας.

Το εντυπωσιακό 5* ξενοδοχείο Helea Lifestyle Beach Resort απέσπασε 4 συνολικά διακρίσεις για τις ξεχωριστές υπηρεσίες που προσφέρει στους επισκέπτες όλων των ηλικιών, λαμβάνοντας το Gold βραβείο στην κατηγορία «Family-friendly Hotel». Επίσης έλαβε Silver βραβείο στην κατηγορία «Lifestyle Hotel», και Bronze διάκριση στις κατηγορίες «Best Hotel Revamp» και «All-Inclusive Resort».

To πολυτελές, Adults-Only, θέρετρο Elissa Lifestyle Resort τιμήθηκε επίσης με 4 βραβεία συνολικά, και συγκεκριμένα με το Gold βραβείο στην κατηγορία «Lifestyle Hotel», και με Silver ως «Spa Hotel / Resort» και «Best Hotel Revamp», για τις μοναδικές εμπειρίες που βιώνουν όσοι το επισκέπτονται.

Σταθερή προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης των Εlla Resorts, αποτελούν οι νέες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και η συνεχής ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν, λανσάροντας νέα ξενοδοχειακά προϊόντα, ώστε να δημιουργούν καινούριες, ξεχωριστές εμπειρίες στους επισκέπτες τους.

Δέσμευση των Εlla Resorts αποτελεί, παράλληλα η ανάδειξη των προορισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Αναπόσπαστο κομμάτι του Ομίλου είναι οι άνθρωποί του και η σταθερή τους αφοσίωση, ώστε να επιτυγχάνουν τους υψηλούς στόχους που έχουν θέσει τα Εlla Resorts στον κλάδο της φιλοξενίας.

O κ. Γιώργος Σταματίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ella Resorts, σχετικά με τις βραβεύσεις στα «Greek Hotel of the Year», σημειώνει: «Οι τιμητικές διακρίσεις που έλαβαν τα ξενοδοχεία μας στον θεσμό των «Greek Hotel of the Year», αποτελούν την έμπρακτη αναγνώριση και την ουσιαστική επιβράβευση της σταθερής αφοσίωσης και της δημιουργικότητας της ομάδας μας για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον κλάδο της φιλοξενίας. Την ίδια στιγμή, μας δίνουν ώθηση ώστε να συνεχίσουμε με συνέπεια, για να επιτύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει αλλά και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των επισκεπτών μας, αρχής γενομένης από τις 20 Απριλίου, που ανοίγουμε ξανά τις πόρτες μας».