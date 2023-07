Επενδύσεων συνέχεια για τους μεγάλους του τουρισμού

Τα ξενοδοχεία που αναβαθμίζονται και οι νέες μονάδες που έρχονται από τις μεγάλες εγχώριες ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Επενδυτικό κρεσέντο παρατηρείται την μεταπανδημική περίοδο στον τουριστικό κλάδο της χώρας, με τους μεγαλοξενοδόχους να δρομολογούν ή να ολοκληρώνουν επενδύσεις και να πριμοδοτούν την στροφή της χώρας στον πεντάστερο τουρισμό. Μεταξύ αυτών δε, και οι μεγάλοι εγχώριοι όμιλοι, οι οποίοι αυξάνουν το αποτύπωμά τους στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις τον τελευταίο μήνα, τα επενδυτικά πλάνα των Ελλήνων ξενοδόχων που ανακοινώθηκαν προβλέπουν επενδύσεις εκατομμυρίων για την ανάπτυξη νέων ή και την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων πολλών αστέρων.

Δύο νέα ξενοδοχεία για τον Όμιλο Λάμψα

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο όμιλος Λάμψα, το επενδυτικό πλάνο του οποίου περιλαμβάνει την ανάπλαση του Elatos Resort and Health Club στον Παρνασσό και την ανάπτυξη ενός νέου boutique ξενοδοχείου με σουίτες στην οδό Ζαλοκώστα.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος της εισηγμένης, το πολυτελές θέρετρο στον Παρνασσό αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο βέλτιστο σενάριο το 2025, έπειτα από ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα που εκτιμάται ότι θα κινηθεί πέριξ των 6-7 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα διατεθεί τόσο για την ανακαίνιση κι αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας όσο και για την επέκταση του υπάρχοντος συγκροτήματος.

Τα σχέδια βέβαια δεν σταματούν εδώ. Μετά την προσθήκη του Athens Capital, του πολυτελούς ξενοδοχείου που γειτνιάζει με την Μεγάλη Βρετανία και το King George, τις δύο έτερες εβληματικές μονάδες της αλυσίδας, η εισηγμένη δρομολογεί την δημιουργία μιας νέας μονάδας στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος για το boutique ξενοδοχείο που θα αναπτυχθεί στην οδό Ζαλοκώστα 7-9. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η αδειοδότηση για το εν λόγω ακίνητο, στο οποίο, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό θα δημιουργηθούν 18 διαμερίσματα - για βραχυχρόνια ή και μακροχρόνια μίσθωση - θα οποία θα φέρουν την σφραγίδα του γαλλικού ομίλου Accor, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το Athens Capital που επίσης διαχειρίζεται η γαλλική εταιρεία. Το πρότζεκτ των διαμερισμάτων θα λάβει χώρα σε ένα διατηρητέο κτήριο της δεκαετίας του 1930, συνολικού 1.854 τ.μ., το οποίο η εταιρεία έχει μισθώσει από τον ΕΦΚΑ. Ο προυπολογισμός του όλους πρότζεκτ δε εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Νέες γειτονιές, επιλογές διαμονής και εμπειρίες στην Costa Navarino

Επενδύσεις εκατομμυρίων δρομολογεί στην Costa Navarino και η ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε. με πρόεδρο τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, εγκαινιάζοντας μάλιστα ήδη από φέτος νέες εμπειρίες αλλά και νέες επιλογές διαμονής στο εμβληματικό συγκρότημα της Μεσσηνίας. Να θυμίσουμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε ανακοίνωσε της έναρξη των πωλήσεων των κατοικιών της που βρίσκονται στην γειτονιά του συγκροτήματος με την επωνυμία «Valley Greens». Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά οικιστική ενότητα, μετά το λανσάρισμα των πρώτων σπιτιών το 2017.

Πέρα από τις ιδιωτικές κατοικίες βέβαια και μέσα από τις επενδύσεις που δρομολογεί το τελευταίο διάστημα, η ΤΕ.MEΣ. έχει καταφέρει το τρέχον έτος να διπλασιάσει την τουριστική υποδομή του συγκροτήματος - το νέο ξενοδοχείο «’W» που άνοιξε στα μέσα της περσινής σεζόν και το πρώτο ξενοδοχείο «Mandarin» της χώρας που ανοίγει φέτος - αλλά και να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες στους επισκέπτες εμπειρίες μέσω της νέας Navarino Agora.

Σημειωτέον ότι οι μέχρι σήμερα άμεσες επενδύσεις του ομίλου στην Costa Navarino για ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ κλπ ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ - η επένδυση στο νέο W Costa Navarino ανέρχεται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ - ενώ οι έμμεσες επενδύσεις, οι επενδύσεις τρίτων δηλαδή στο real estate του συγκροτήματος, φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ. Όσο για το οικιστικό κομμάτι της επένδυσης στο συγκρότημα της Costa Navarino αφορά 4 γειτονιές με πάνω από 100 κατοικίες, το 90% των οποίων έχει πουληθεί. (σ.σ. αυτές είναι οι Sea Dunes’’ και ‘’Olive Grove’’ οι οποίες έκαναν εγκαίνια την περίοδο 2017- 2018 και το 2019 εμπλουτίστηκαν με τα πρώτα branded διαμερίσματα The Residences at the Westin Resort, Costa Navarino, και η γειτονιά «Rolling Greens» που ξεκίνησε το 2020 και εμπλουτίστηκε με turn-key κατοικίες το 2022. Στη νέα γειτονιά του εμβληματικού συγκροτήματος ονόματι «Valley Greens» θα ανήκουν 32 κατοικίες οι οποίες θα παραδοθούν έως το 2026).

Βέβαια η εταιρεία με επικεφαλής τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο δεν περιορίζει τις επενδύσεις της στη Μεσσηνία. Να θυμίσουμε ότι μέσω της Ιονικής Ξενοδοχειακής που ελέγχει το Hilton η εταιρεία επενδύει 130 εκατ. ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμό τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 145 εκατ. που έχει ήδη δαπανήσει από το 2016 και μετά για την εξαγορά του ακινήτου. Συνολικά δηλαδή η επένδυση στο εμβληματικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας θα υπερβεί τα 275 εκατ. και ενδέχεται, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, να προσεγγίσει στην τελική της φάση τα 300 εκατ.

Επενδυτικό πλάνο 250 εκατ. ευρώ από τον Mitsis Hotels

Λίγο αφότου ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση ύψους 15 εκατ. ευρώ του Sofitel Athens, του ξενοδοχείου που γειτνιάζει με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο όμιλος Mitsis, προχωρά στην αναμόρφωση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του Μεγάρου Σλήμαν – Μελλά σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα. Η εν λόγω επένδυση ανέρχεται στα 36 εκατ. ευρώ και αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου για την πλήρη αναβάθμιση των ξενοδοχείων του χαρτοφυλακίου του, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών του φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ.

Στις νέες αναβαθμίσεις από το 2024 κι έπειτα συμπεριλαμβάνονται και το Rodos Maris στο Κιοτάρι στη Ρόδο, με 432 δωμάτια, πέντε εστιατόρια à la cart, τρεις πισίνες με θαλασσινό νερό, διάφορα μπαρ, spa και υπαίθριο γυμναστήριο, όπου πιθανότατα να κατασκευαστούν και βίλες προς πώληση, καθώς επίσης και το 5άστερο Grand Hotel Beach Hotel, το ξενοδοχείο 5 αστέρων στην πόλη της Ρόδου, με 405 πολυτελή δωμάτια, γυμναστήριο, spa, μία εσωτερική και δύο εξωτερικές πισίνες, 6 εστιατόρια και 2 μπαρ, καθώς και αίθουσες για τη διοργάνωση κοινωνικών ή επαγγελματικών εκδηλώσεων.

Τα σχέδια βέβαια δεν σταματούν εκεί. O όμιλος προχώρησε πρόσφατα και σε 10-ετή Συμφωνία Διαχείρισης Ακινήτου για το 4* παραθαλάσσιο ξενοδοχείο «Bali Paradise» στο Μπαλί, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, το οποίο αναμένεται να ανακαινιστεί πλήρως και να αναβαθμιστεί στην κατηγορία 5* έως το 2027 ενώ δρομολογεί και νέο ξενοδοχείο στον Πειραιά.

Παράλληλα, έχει αναλάβει και το εμβληματικό πρότζεκτ της Αφάντου στη Ρόδο, στο οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Σε αυτό θα δημιουργηθεί ένα υψηλών προδιαγραφών γήπεδο γκολφ, μια μαρίνα για σκάφη άνω των 30 μέτρων μαζί με εμπορικό κέντρο ενώ θα ανεγερθούν τρία πολυτελή ξενοδοχεία και θα δημιουργηθεί ένα τουριστικό χωριό.

Στις επενδυτικές κινήσεις της ξενοδοχειακής αλυσίδας εντάσσεται η εξαγορά δύο ξενοδοχείων του ομίλου Aldemar στη Χερσόνησο, του Aldemar Royal Mare και Aldemar Cretan Village, ενώ προβλέπεται και η αναβάθμιση του ξενοδοχείου «Γαλήνη», που βρίσκεται στα Καμένα Βούρλα.

Τέλος, η ξενοδοχειακή αλυσίδα έχει λάβει και το πράσινο φως από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανέγερση και ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος στη Μύκονο, με ξενοδοχειακό κατάλυμα 5*, δυναμικότητας 178 κλινών και 4 τουριστικών κατοικιών, υποστηρικτικών υποδομών (spa, εστιατόρια, bar, κ.λπ.) καθώς και χώρων αναψυχής και άθλησης, στην περιοχή Ελιά. Η επένδυση προϋπολογισμού 61 εκατ. ευρώ πρόκειται να δημιουργήσει 550 θέσεις εργασίας.

Νέες μονάδες σε Ελλάδα και εξωτερικό για τον όμιλο Sani/Ikos

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το επενδυτικό πλάνο ύψους 900 εκατ. ευρώ έως το 2027, από την διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα με ελληνικό DNA, Sani/Ikos. Μετά το άνοιγμα φέτος το καλοκαίρι του «Ikos Odisia» στο νησί των Φαιάκων - πρόκειται για το δεύτερο ξενοδοχείο του Ομίλου στην Κέρκυρα με το πρώτο Ikos Dassia να έχει βραβευτεί ως το καλύτερο all inclusive resort παγκοσμίως - και του Ikos Porto Petro στη Μαγιόρκα, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο οι εργασίες και για το πεντάστερο «Ikos Kissamos», που δρομολογεί ο όμιλος στα Χανιά. Να θυμίσουμε ότι η επένδυση στο Ikos Odisia ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ, και ξεκίνησε το 2019 με την εξαγορά του Club Med, το οποίο ήταν η πρώτη διεθνής τουριστική μονάδα και το πρώτο all inclusive που κατασκευάστηκε στο νησί τη δεκαετία του 1950. Αντίστοιχα η επένδυση στη Μαγιόρκα ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Όσο για το Ikos Kissamos, η κατασκευή του αναμένεται να υπερβεί τα 125 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει 400 δωμάτια bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο 600 μέτρων και τα οποία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν το 2025.

Πέρα από την Κρήτη βέβαια, ο όμιλος επενδύει ακόμα 13 εκατ. στο Porto Sani για την κατασκευή 50 νέων σουιτών, δύο εστιατορίων, εξωτερικών πισινών και νέων χώρων για τα παιδιά, άλλα 17 εκατ. στην έτερη μονάδα του ομίλου στην Ισπανία, το Ikos Andalusia, για την προσθήκη 19 νέων πολυτελών βιλών, σουιτών και λοιπών υποδομών (πισίνες και εστιατόρια) και 140 εκατ. ευρώ και πλέον για το πρώην Alfamar Beach Resort στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, στη θέση του οποίου θα λειτουργήσει έως το 2025 το Ikos Cortesia με 448 δωμάτια, σουίτες και bungalows.

Με νέες προσθήκες το 2023 η Grecotel

Επενδύσεων συνέχεια προβλέπεται και για τον Όμιλο Grecotel, ο οποίος σύστησε στους επισκέπτες της Αθήνας ήδη τις αρχές του χειμώνα την νέα πεντάστερη επιλογή διαμονής που ακούει στο όνομα «The Dolli». Πρόκειται για το δεύτερο ξενοδοχείο του Ομίλου στην καρδιά της πρωτεύουσας το οποίο στεγάζεται στην οδό Μητροπόλεως, στο Μέγαρο Καλλιμασιώτη, το οποίο για δεκαετίες στέγαζε κατάστημα του γνωστού οίκου υφασμάτων Χυτήρογλου. H κατασκευή του δε εντάσσεται στο επενδυτικό πλάνο ύψους 600 εκατ. ευρώ που τρέχει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο η Grecotel ενίσχυσε τα προηγούμενα έτη την παρουσία της στην Ελλάδα εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της πέντε ξενοδοχεία σε Μύκονο και Κέρκυρα, συνολικής δυναμικότητας 1.800 κλινών ( Mykonos Star, Mykonos Thea, Nostos, Vassilia και Gelina στην Κέρκυρα). Στο νησί των Φαιάκων, μάλιστα, ο όμιλος απέκτησε και το Aqua Park Υδρόπολις. Πλέον ο όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό του 40 ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων -exclusive, luxury, Lux.Me, family, premium και city hotels- σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο, Ρόδο και Κω αλλά και στην ηπειρωτική χώρα (Αθήνα, Σούνιο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη).