Τζέι Ντι Βανς: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη

Η ομιλία του Βανς έγινε αφότου παρακολούθησε την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας σήμερα σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του είπε ότι αποστολή του είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά.

«Μόλις του μίλησα ακριβώς πριν έρθω στη σκηνή, και είπε πολύ απλά ότι θα κάνουμε αυτό αποστολή μας ως κυβέρνηση, για να φέρουμε την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά» δήλωσε ο Βανς.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ