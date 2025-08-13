Χρυσός: Κέρδη λόγω δολαρίου και των προσδοκιών για μείωση επιτοκίων

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, χάρη στην υποχώρηση του δολαρίου και της πτώσης της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων, καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, χάρη στην υποχώρηση του δολαρίου και της πτώσης της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων, καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot σημείωσε κέρδη 0,4% και διαπραγματεύεται στα 3.357,59 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν 0,3% στα 3.408,50 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου έφτασε σε χαμηλότερο επίπεδο άνω των δύο εβδομάδων, καθιστώντας τον πολύτιμο λίθο φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του αμερικανικού δημοσίου υποχώρησε.

«Ο χρυσός είναι ανοδικός εν μέσω αυξημένων προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, μετά από τα ευνοϊκά στοιχεία του ΔΤΚ και τις αδύναμες μισθοδοσίες εκτός αγροτικών προϊόντων τον Ιούλιο», δήλωσε ο Νίκος Τζαμπούρας, ανώτερος αναλυτής αγοράς στο Tradu.com.

Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα 97% για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, αφού τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου κατέγραψαν έναν περιορισμένο αντίκτυπο από τους σαρωτικούς δασμούς εισαγωγών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας τα στοιχήματα για τουλάχιστον μία ακόμη μείωση.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού, αλλά και των αιτήσεων επιδόματος ανεργίας, για να έχουν μία καλύτερη εικόνα για την αμερικανική οικονομία.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ηγέτες επρόκειτο να μιλήσουν με τον Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο παράτειναν την εκεχειρία των δασμών τους κατά 90 ημέρες.

«Εάν ο χρυσός ξεπεράσει το πρόσφατο σημείο αντίστασης των 3.400 δολαρίων, πιθανότατα αυτό θα οφείλεται περισσότερο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις παρά από τα οικονομικά δεδομένα», δήλωσε ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς στο City Index και το FOREX.com.

«Ενώ διατηρώ μια αισιόδοξη μακροπρόθεσμη προοπτική για τον χρυσό, η άποψή μου για το υπόλοιπο του έτους είναι πιο επιφυλακτική. Οι τιμές ενδέχεται να συνεχίσουν να εδραιώνονται ή να δουν μια μίνι διόρθωση τους επόμενους μήνες, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές ανακάμπτουν επιθετικά».

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το spot ασήμι ενισχύθηκε 1,6% στα 38,48 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,1% στα 1.335,19 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 0,1% στα 1.129,89 δολάρια.