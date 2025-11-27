MIT: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ

Στο συμπέρασμα πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ ή έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματικών υπηρεσιών, καταλήγει μελέτη που δημοσίευσε την Τετάρτη το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης.

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα εργαλείο προσομοίωσης εργασίας που ονομάζεται Δείκτης Iceberg, το οποίο δημιουργήθηκε από το MIT και το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge. Ο δείκτης προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο 151 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ αλληλεπιδρούν σε όλη τη χώρα και πώς επηρεάζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αντίστοιχη πολιτική.

Ο Δείκτης Iceberg προσφέρει μια μελλοντική άποψη για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας σε κάθε πολιτεία της χώρας και προσφέρει έναν λεπτομερή χάρτη για το πού διαμορφώνεται το disruption στην απασχόληση.

Μέσα από την διεξαγωγή πειραμάτων ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό, ο δείκτης αποκαλύπτει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει εργασίες, δεξιότητες και ροές εργασίας πολύ πριν εμφανιστούν αυτές οι αλλαγές στην πραγματική οικονομία, δήλωσε ο Prasanna Balaprakash, διευθυντής του ORNL και συν-επικεφαλής της έρευνας. Το ORNL είναι ένα ερευνητικό κέντρο του Υπουργείου Ενέργειας στο ανατολικό Τενεσί, όπου βρίσκεται ο υπερυπολογιστής Frontier, ο οποίος τροφοδοτεί πολλές προσπάθειες μοντελοποίησης μεγάλης κλίμακας.

Ο δείκτης αντιμετωπίζει τους 151 εκατομμύρια εργαζόμενους ως μεμονωμένους παράγοντες, ενώ χαρτογραφεί περισσότερες από 32.000 δεξιότητες σε 923 επαγγέλματα σε 3.000 κομητείες και στη συνέχεια μετράει πού τα τρέχοντα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν ήδη να εκτελέσουν αυτές τις δεξιότητες.

Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές είναι ότι η ορατή κορυφή του παγόβουνου - οι απολύσεις και οι αλλαγές ρόλων στην τεχνολογία, την πληροφορική και την τεχνολογία πληροφοριών - αντιπροσωπεύει μόνο το 2,2% της συνολικής έκθεσης στους μισθούς, ή περίπου 211 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται η συνολική έκθεση, τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς, και αυτό περιλαμβάνει συνήθεις λειτουργίες στους ανθρώπινους πόρους, την εφοδιαστική, τα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση γραφείου. Αυτοί είναι τομείς που μερικές φορές παραβλέπονται στις προβλέψεις αυτοματισμού.

Ο δείκτης δεν είναι μια μηχανή πρόβλεψης για το πότε ή πού ακριβώς θα χαθούν θέσεις εργασίας, ανέφεραν οι ερευνητές. Αντίθετα, έχει ως στόχο να δώσει μια επικεντρωμένη στις δεξιότητες εικόνα για το τι μπορούν ήδη να κάνουν τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έναν δομημένο τρόπο να διερευνήσουν «what if» σενάρια πριν δεσμεύσουν πραγματικά χρήματα και νομοθεσία.

Οι ερευνητές συνεργάστηκαν με κυβερνήσεις πολιτειών. Το Τενεσί, η Βόρεια Καρολίνα και η Γιούτα βοήθησαν στην επικύρωση του μοντέλου χρησιμοποιώντας τα δικά τους δεδομένα εργασίας και έχουν αρχίσει να δημιουργούν σενάρια πολιτικής χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα.

Δεν θα επηρεαστεί μόνο ο τεχνολογικός κλάδος

Ο Δείκτης Iceberg αμφισβητεί επίσης μια κοινή υπόθεση σχετικά με τον κίνδυνο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ότι δηλαδή θα περιοριστεί μόνο στον τεχνολογικό κλάδο. Οι προσομοιώσεις του δείκτη δείχνουν κι άλλα επαγγέλματα που εκτίθενται στην επιρροή του ΑΙ, και στις 50 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και αγροτικών περιοχών που συχνά μένουν εκτός συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Balaprakash, ο οποίος υπηρετεί επίσης στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης του Τενεσί, μοιράστηκε τα ευρήματα που αφορούν συγκεκριμένα την πολιτεία με την ομάδα του κυβερνήτη και τον διευθυντή Τεχνητής Νοημοσύνης της πολιτείας. Είπε ότι πολλοί από τους βασικούς τομείς του Τενεσί - η υγειονομική περίθαλψη, η πυρηνική ενέργεια, η μεταποίηση και οι μεταφορές - εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φυσική εργασία, η οποία προσφέρει κάποια προστασία από τον καθαρά ψηφιακό αυτοματισμό. Το ερώτημα, είπε, είναι πώς να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες όπως η ρομποτική και οι βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης για να ενισχυθούν αυτές οι βιομηχανίες αντί να τις αδειάσουν από εργατικό δυναμικό.