Πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος το ChatGPT

Μέχρι τον Ιούλιο του 2025, το 10% του ενήλικου πληθυσμού χρησιμοποιούσε το ChatGPT. Τι ζητούν οι χρήστες από την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο έχουν διαφοροποιηθεί τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.

Τον Ιούλιο του 2025 περί τα 18 εκατ. μηνύματα από 700 εκατ. χρήστες στέλνονταν στο ChatGPT σε εβδομαδιαία βάση. Το ποσοστό των χρηστών ενός μόνο εκ των εργαλείων - ενδεχομένως του πιο διαδεδομένου - της νέας αυτής τεχνολογίας που ακούει στο όνομα LLM models ή αναγνωρίζεται ευρύτερα ως τεχνητή νοημοσύνη έφτανε δηλαδή κοντά στο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ρυθμός υιοθέτησης που δεν έχει καταγραφεί ξανά στο παρελθόν για μια νέα τεχνολογία. Καθώς οι χρήστες των νέων εργαλείων πολλαπλασιάζονται, τα συμπεράσματα για το «τo πως αλληλεπιδρά ο κόσμος με το ChatGPT» αλλά και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά αλλάζουν, όπως μαρτυρά πρόσφατη έρευνα που δημοσίευμα η Open AI, προσφέροντας μια γεύση από το μέλλον.

Χρήση για μη εργασιακούς σκοπούς

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα για παράδειγμα, παρότι η προώθηση των εν λόγω εργαλείων βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας - λέξη άρρηκτα συνδεδεμένη με την εργασιακή ζωή - οι άνθρωποι φαίνεται να επιλέγουν να χρησιμοποιούν το ChatGPT περισσότερο για προσωπικούς παρά για επαγγελματικούς σκοπούς. Μάλιστα εξοικειώνονται στην εν λόγω χρήση με ταχύτερο ρυθμό.

Η εξέλιξη του αριθμού των χρηστών του GhatGPT από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ειδικότερα όπως προκύπτει από την μελέτη, τον Ιούλιο του 2025 μόλις το 27% των χρηστών απευθυνόταν στο ChatGPT για εργασιακούς λόγους, με το 70% των χρηστών να εμφανίζεται να κάνει χρήση του ChatGPT για μη σχετιζόμενους με την εργασία σκοπούς. Για να γίνει κατανοητή η στροφή, τα αντίστοιχα ποσοστά έναν χρόνο νωρίτερα ήταν 53% για μη εργασιακούς σκοπούς και 47% για εργασιακούς σκοπούς.

Οι βασικές κατηγορίες χρήσης του ChatGPT

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει η έρευνα, σχεδόν τον 80% των μηνυμάτων που στέλνονται στο ChatGPT εμπίμπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Πρακτική Καθοδήγηση , δηλαδή δραστηριότητες όπως διδασκαλία και φροντιστηριακή υποστήριξη, συμβουλές τύπου «πώς να» για ποικίλα θεμάτων, καθώς και δημιουργικές ιδέες

, δηλαδή δραστηριότητες όπως διδασκαλία και φροντιστηριακή υποστήριξη, συμβουλές τύπου «πώς να» για ποικίλα θεμάτων, καθώς και δημιουργικές ιδέες Αναζήτηση Πληροφοριών, δηλαδή εύρεση δεδομένων για άτομα, τρέχοντα γεγονότα, προϊόντα και συνταγές (σ.σ. η χρήση αυτή φαίνεται να λειτουργεί ως βασικό υποκατάστατο της αναζήτησης στο διαδίκτυο)

δηλαδή εύρεση δεδομένων για άτομα, τρέχοντα γεγονότα, προϊόντα και συνταγές (σ.σ. η χρήση αυτή φαίνεται να λειτουργεί ως βασικό υποκατάστατο της αναζήτησης στο διαδίκτυο) Συγγραφή, ήτοι την αυτόματη παραγωγή emails, εγγράφων και άλλων επικοινωνιών, αλλά και την επεξεργασία, κριτική, περίληψη και μετάφραση κειμένων που παρέχει ο χρήστης

Εξ αυτών δε, η συγγραφή αποδεικνύεται η πιο συνηθισμένη αλληλεπίδραση των χρηστών με το LLM, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο όρο το 40% των μηνυμάτων που σχετίζονται με την εργασία τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο τα 2/3 αυτών των μηνυμάτων ζητούν από την ΤΝ να τροποποιήσει κείμενο του χρήστη (επεξεργασία, κριτική, μετάφραση κ.λπ.) αντί να δημιουργήσει νέο κείμενο από το μηδέν. Αντίστοιχα το 10% του συνόλου των μηνυμάτων αφορά αιτήματα για φροντιστηριακή ή διδακτική βοήθεια, γεγονός που δείχνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασική χρήση του ChatGPT.

Σε αντίθεση με άλλες μελέτες που έχουν κυκλοφορήσει μάλιστα η μελέτη της Οpen AI αναφέρει πολύ χαμηλά ποσοστά χρήσης του ChatGPT για τον προγραμματισμό (developing) - μόνο το 4,2% των μηνυμάτων στο ChatGPT σχετίζονται με προγραμματισμό, σε σύγκριση με το 33% των συνομιλιών εργασιακού περιεχομένου στο Claude σύμφωνα με τους Handa et al. Αντίστοιχα μικρό ποσοστό εμφανίζεται να χρησιμοποιεί το LLM και για κοινωνικο-συναισθηματικά ζητήματα - μόνο το 1,9% των μηνυμάτων στο ChatGPT αφορούν Σχέσεις και Προσωπικό Στοχασμό σε αντίθεση με τον Zao-Sanders (2025) που εκτιμά ότι η Θεραπεία/Συντροφικότητα αποτελεί τη συνηθέστερη χρήση της γενετικής ΤΝ».

Οι γυναίκες αρχίζουν να το εμπιστεύονται

Βάσει της έρευνα δε, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται και δημογραφικές διαφοροποιήσεις. Τους πρώτους μήνες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, περίπου το 80% των ενεργών χρηστών είχαν συνήθως ανδρικά μικρά ονόματα. Μέσα σε τρία χρόνια (Ιούνιο του 2025) ο αριθμός μειώθηκε στο 48%, με τους ενεργούς χρήστες να έχουν ελαφρώς συχνότερα θηλυκά ονόματα.

Όσον αφορά στο ηλικιακό χάσμα μεταξύ των χρηστών, παρότι έχει μειωθεί, το 2025 σχεδόν οι μισές από όλες τις αποστολές μηνυμάτων ενηλίκων συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από χρήστες κάτω των 26 ετών.

Υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος

Παράλληλα η χρήση του ChatGPT έχει αναπτυχθεί σχετικά ταχύτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος τον τελευταίο χρόνο ενώ η χρήση του ChatGPT για εργασιακούς σκοπούς είναι πιθανότερο να πραγματοποιείται από μορφωμένους χρήστες ή χρήστες επαγγελμάτων με υψηλές απολαβές.