Δυναμικά συνεχίζει η Google την πορεία της στην Ελλάδα

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει νέο κεφάλαιο στην χώρα - Πώς προχωρά η επένδυση των Data Center

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης γράφεται το επιχειρηματικό μέλλον της Google στην Ελλάδα, η οποία μόλις χθες γιόρτασε τη δεκαπενταετή πορεία της στη χώρα μας. Πέρα από τη μεγάλη επένδυση των Data Center η οποία προχωρά, η εταιρεία φιλοδοξεί να επενδύσει περαιτέρω στην ελληνική αγορά τόσο στο πεδίο του Cloud όσο και στον πολλά υποσχόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα και από πλευρά της κυβέρνησης.

«Η σχέση της Google με την Ελλάδα είναι ολοζώντανη και αυθεντική, πολυσχιδής, δυναμική , αισιόδοξη και γεμάτη πείσμα. Μια σχέση συνεργατική, μια σχέση από καρδιάς, που έχει απλωθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουμε εκπαιδεύσει στις τόσο κρίσιμες για το μέλλον ψηφιακές δεξιότητες αλλά και βιώσιμες πρακτικές» ανέφερε από το βήμα της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 15 χρόνων η γενική διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, Πέγκυ Αντωνάκου. Προσέθεσε μάλιστα ότι «η δέσμευση της Google που αφορά στην οργάνωση της πληροφορίας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη και χρήσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ».

«On track» η επένδυση στα Data Center

Τη δέσμευση αυτή αποτυπώνει και η μεγάλη επένδυση της εταιρείας για την δημιουργία ενός Cloud Region στη χώρα μας, η οποία είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Η εν λόγω επένδυση είναι σε εξέλιξη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, ήτοι το 2025, όπως ανέφερε η κα Πέκγυ Αντωνάκου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Προσέθεσε δε, ότι προ μηνών ανακοινώθηκε κι επισήμως ότι τα Data Center της εταιρείας θα δημιουργηθούν στην Αθήνα.

Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο μέχρι και σήμερα, είναι αν τα κέντρα δεδομένων αυτά, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τρία, θα στεγαστούν σε νέα κτήρια - γεγονός που θα μπορούσε να σημάνει καθυστερήσεις όπως στην περίπτωση της Microsoft που προχωρά αντίστοιχες επενδύσεις στη χώρα - ή αν θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές κέντρων δεδομένων που υπάρχουν ήδη στην Αττική, όπως για παράδειγμα αυτές της Sparkle. Ειδικά στην περίπτωση της Sparkle να θυμίσουμε η Google ήδη διατηρεί στενή συνεργασία, υλοποιώντας μαζί την πόντιση των υποβρύχιων καλωδιακών διαδρομών, Blue και Raman. Το σύστημα Blue μάλιστα το οποίο θα συνδέει την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ, περνά κι από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τα Χανιά κι αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα.

Σε κάθε περίπτωση η επένδυση που αναμένεται να έχει προσθέσει 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και 20.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 προχωρά κανονικά, ενώ η εταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη τη διάθεση των υπηρεσιών Google Cloud για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Πέρα από τα κέντρα δεδομένων και το σύννεφο βέβαια, η Google στοχεύει να διευρύνει και το αποτύπωμά των πολυάριθμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, κάποιες εκ των οποίων αποτελούν εργαλεία για μεμονωμένους ή επιχειρηματικούς χρήστες κι άλλες προσφέρουν λύσεις στην πολιτική προστασία και την κλιματική αλλαγή.

Το γεγονός επισφράγισαν άλλωστε τόσο οι συναντήσεις πολλών κυβερνητικών στελεχών με στελέχη του αμερικανικού κολοσσού για να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες που ανοίγει η ΑΙ σε διάφορους κλάδους όσο και οι δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού, κατά την παρουσία του στην εκδήλωση. «Όσον αφορά στη Google και την Ελλάδα, προσβλέπουμε να εργαστούμε, όπως κάνουμε, σε πολλά χρήσιμα έργα που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως έχουμε ήδη πράξει: να προσφέρουμε απλές ψηφιακές δεξιότητες ή να εξετάσουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να προωθήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το οικοσύστημα των εφαρμογών και η νέα περιβαλλοντική δράση για τις ελληνικές πόλεις

Στο οικοσύστημα των εφαρμογών που παρουσιάστηκε χθες σε κυβερνητικά στελέχη και σε παριστάμενους στην εκδήλωση περιλάμβανε πλήθος εργαλείων. Από το γνωστό Google Lens, τη μηχανή αναζήτησης που λειτουργεί με εικόνες αντί για λέξεις και το αντίπαλο δέος του ChatGpt, Bard - μια εφαρμογή generative AI που βασίζεται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και η οποία φάνηκε να «μιλά» καλά τα ελληνικά - έως τα εργαλεία flood forecasting και wildfires τα οποία βοηθούν στην έγκαιρη πρόγνωση πλημμυρών και τον εντοπισμό πυρκαγιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα πρόβλεψης πλημμυρών Flood Hub επεκτάθηκε στην Ελλάδα φέτος και περιλαμβάνει περιοχές της χώρας μας που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης σε πλημμύρες ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, οργανισμούς βοήθειας και μεμονωμένους χρήστες προκειμένου να λαμβάνουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και να προετοιμάζονται για πιθανές πλημμύρες, έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα και προβλέψεις βάθους 7 ημερών. Αντίστοιχα το εργαλείο παρακολούθησης της πορείας των πυρκαγιών - wildfires παρότι δεν έχει ενεργοποιήσει όλες του τις δυνατότητες επί ελληνικού εδάφους επιτρέπει να παρακολουθεί κανείς την πορεία της πυρκαγιάς ενώ έχει ξεσπάσει και στη χώρα μας.

«Η πρώτη αρχή της Google, όπως αναγράφεται στα AI Principles της εταιρείας, είναι “Να είσαι κοινωνικά επωφελής“» σημείωσε ο Yossi Matias, VP of Engineering & Research της Google, προσθέτοντας ότι εστιάζοντας στις ανάγκες της κοινωνίας, εργαζόμενοι σε ένα διεπιστημονικό και συλλογικό ερευνητικό πλαίσιο και μετρώντας τον αντίκτυπο στην κοινωνία, οδηγούμαστε σε λύσεις με βάση την ΑΙ που είναι ουσιαστικές, μακροπρόθεσμα ωφέλιμες και ευεργετικές, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Σε αυτό το πλαίσιο και με επίκεντρο το περιβάλλον, το Google.org ανακοίνωσε μόλις χθες και τη στήριξή του στο ICLEI Europe με 1 εκατομμύριο ευρώ για την προώθηση περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων που αξιοποιούν δεδομένα, σε ελληνικές πόλεις. Το ICLEI Local Governments for Sustainability θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση προκειμένου να ξεκινήσει μια ανοιχτή πρόσκληση όπου οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έως και 275.000 EUR για τα επιλέξιμα έργα τους. Η οικονομική στήριξη αφορά σε πόλεις-μέλη του EU Mission for Climate Neutral and Smart Cities που έχουν υπογράψει την «Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της ΕΕ. Τέτοιες πόλεις στην Ελλάδαείναι: περιοχές της Αθήνας (Κέντρο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη), Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.

Τέλος, από το οικοσύστημα των AI εφαρμογών της Google περιλαμβάνει και μια ακόμα, ονόματι Ithaca, η οποία αναπτύχθηκε από το ερευνητικό εργαστήρι τεχνητής νοημοσύνης της Google "Deepmind", με επικεφαλής τον Έλληνα ερευνητή Γιάννη Ασσαέλ. Η Ithaca η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτελεί ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο (Deep Neural Network) που βοηθά στην αποκατάσταση κειμένων και τη γεωγραφική και χρονολογική απόδοση αρχαίων ελληνικών επιγραφών. Η Ithaca έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και να επεκτείνει τη ροή εργασίας του ιστορικού και η αρχιτεκτονική της επικεντρώνεται στη συνεργασία, την υποστήριξη αποφάσεων και την ερμηνευσιμότητα.