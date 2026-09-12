Συντάξεις: Τακτικές, έκτακτες καταβολές και αυξήσεις πριν το τέλος του 2026 - Αναλυτικά τα χρονοδιάγραμμα

Μέχρι τα Χριστούγεννα μεσολαβούν 4 τακτικές πληρωμές, και μία εμβόλιμη που αφορά την «13η σύνταξη» που θέσπισε η κυβέρνηση και για φέτος την αύξησε στα 400 ευρώ.

Τακτικές και έκτακτες πληρωμές περιμένουν το σύνολο των συνταξιούχων έως το τέλος του έτους, ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα λάβουν και τις αυξήσεις στις συντάξεις τους που για φέτος υπολογίζονται σε τουλάχιστον 2,6%-2,7%, με βάση τις εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης προόδου του Μεσοπρόθεσμου.

Σημειώνεται ότι το οριστικό ποσοστό της αύξησης θα καθοριστεί με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο 2026 και για πρώτη φορά θα αφορά όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, ακόμη κι εκείνους που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει το τέλος των τελευταίων ανισοτήτων μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων.

Ωστόσο μέχρι τότε, μεσολαβούν άλλες 4 τακτικές πληρωμές, και μία εμβόλιμη που αφορά την «13η σύνταξη» που θέσπισε η κυβέρνηση και για φέτος την αύξησε στα 400 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Τα χρήματα για τους συνταξιούχους που ανήκουν στα ταμεία των μη μισθωτών θα πληρωθούν στις 23 Οκτωβρίου, ενώ στις 29 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι υπόλοιποι.

Αντίθετα οι συντάξεις Δεκεμβρίου θα πληρωθούν κανονικά, στις ημερομηνίες 26 και 30 Νοεμβρίου, ανάλογα με το πρ. Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι.

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η ενίσχυση αυτή αντιστοιχεί σε μια μικρή μηνιαία αύξηση της τάξης των 8,33 ευρώ τον μήνα, παραμένοντας ωστόσο αφορολόγητη, ακατάσχετη και χωρίς κρατήσεις εν μέσω της συνεχιζόμενης πίεσης από την ακρίβεια.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025 (ανεξαρτήτως εισοδήματος) και λαμβάνουν οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που ανέφερε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ένας συνταξιούχος των 823 ευρώ θα πάρει ετήσια αύξηση 208 ευρώ (δηλαδή υπολογίζει ότι η αύξηση θα ανέρχεται σε 2.4%) και το ετήσιο όφελος αν υπολογιστεί και το επίδομα των 400 ευρώ θα φτάσει τα 608 ευρώ. Αντίστοιχα το ετήσιο όφελος για τον συνταξιούχο των 1086 ευρώ θα είναι 684 ευρώ και για τον συνταξιούχο των 1.716 ευρώ, 849 ευρώ.

Επιπλέον, στο τέλος Δεκεμβρίου και πριν τα Χριστούγεννα το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει την ετήσια αύξηση στη σύνταξή του Ιανουαρίου (ακόμη κι αυτοί που διατηρούσαν προσωπική διαφορά). Έτσι για παράδειγμα συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 608 ευρώ καθαρά ετησίως.