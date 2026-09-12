ΜΕΓΑ: Μια ανάσα από τα 300 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις – Επενδύσεις και εξαγωγές τα «δυνατά χαρτιά»

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη με πολύ γνωστά εμπορικά σήματα.

Πωλήσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2025 η εταιρεία ΜΕΓΑ, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Ταυτόχρονα, η περυσινή χρονιά αποτέλεσε μία ιδιαίτερα σημαντική επενδυτική χρονιά για την εταιρεία, καθώς έθεσε σε λειτουργία δύο νέες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα.

Μια ανάσα από τα 300 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΓΑ που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 296,88 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 287,44 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Η διοίκηση επισημαίνει ότι η εν λόγω άνοδος οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη της εταιρείας και στις επενδύσεις που υλοποιεί.

Πτωτικά, στον αντίποδα, κινήθηκε η κερδοφορία της εταιρείας. Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν στα επίπεδα των 24,43 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 26,82 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν στα 18,90 εκατ. ευρώ από 20,66 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται σε συνειδητές στρατηγικές επιλογές της εταιρείας με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σε τι αφορούν οι επενδύσεις άνω των 23,1 εκατ. ευρώ

Πιστεύοντας δε πως ο δρόμος της ανάπτυξης περνά μέσα από τις επενδύσεις, η ΜΕΓΑ δρομολόγησε επενδύσεις άνω των 23,1 εκατ. ευρώ το 2025, επενδύοντας σε ακίνητα, υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι δύο νέες μονάδες παραγωγής που τέθηκαν σε λειτουργία στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι «αποτελούν μέρος του μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού της και δημιουργούν τις υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά».

Επενδύσεις 254,1 εκατ. ευρώ από το 2000 και επιδόσεις ρεκόρ τα τελευταία χρόνια

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, οι επενδύσεις των 23,1 εκατ. ευρώ για το 2025 έρχονται να προστεθούν σε ένα επενδυτικό πλάνο που αγγίζει τα 254,10 εκατ. ευρώ το διάστημα 2000-2024.

Στο, δε, διάστημα 2010-2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά περίπου 306,86%, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά περίπου 177%, στελεχώνοντας τις νέες γραμμές παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει ενδυναμώσει τις εκτός συνόρων συνεργασίες της, έχοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, υπέρ-δωδεκαπλασιάσει τις εξαγωγές της την τελευταία δεκαπενταετία. Να σημειωθεί εδώ ότι η ΜΕΓΑ δραστηριοποιείται στο εξωτερικό από τη δεκαετία του ’90.

Να σημειωθεί επίσης ότι στο τέλος του 2025 η ΜΕΓΑ απασχολούσε 883 εργαζόμενους από 806 στη χρήση 2024.

Η ανοδική πορεία

«Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και ισχυρές ταμειακές ροές, οι οποίες προσφέρουν ασφάλεια, κόντρα στη διεθνή αβεβαιότητα. Η πορεία των εργασιών της είναι ανοδική και τούτο οφείλεται στην ισχυρή θέση της στην αγορά, καθώς και στις συνεχείς επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των μηχανολογικών της εγκαταστάσεων», αναφέρεται, επίσης, στην οικονομική έκθεση της ΜΕΓΑ.

Η επιχειρηματική διαδρομή

Η ΜΕΓΑ, μια 100% ελληνική εταιρεία, ξεκίνησε από το μηδέν πριν από 45 χρόνια. Εμφανίστηκε στην αγορά το 1981 με το λανσάρισμα των γνωστών σερβιετών Cloe και την παραγωγή των ωτοκαθαριστικών Tipers. Σήμερα, στηριζόμενη στις αρχές μιας καθαρά οργανικής ανάπτυξης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, παράγοντας για την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό σερβιέτες, σερβιετάκια, βρεφικές πάνες, υγρά μαντηλάκια, προϊόντα βάμβακος και φροντίδας ηλικιωμένων.

Με όχημα την καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής, η εταιρεία με το πέρασμα των χρόνων γιγαντώθηκε, καταγράφοντας μια ανοδική πορεία.

Παράγοντας τις γνωστές μάρκες EveryDay, Pom Pon, BabyCare, Babylino, Tipers, Wet Hankies, Sani και ΜΕΓΑ, η εταιρεία έχει κατορθώσει να χτίσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην προσωπική υγιεινή.