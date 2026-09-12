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Απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερρών - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

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Απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερρών - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.
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Οι συνεργοί του ντυμένοι αστυνομικοί τον ελευθέρωσαν, αφοπλίζοντας τους άνδρες της ΕΛΑΣ που τον συνόδευαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο και ν' αφόπλισαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν.
Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας προστασίας και είχαν και αυτοκίνητο με φάρο που φαινόταν σαν περιπολικό ώστε να φαίνονται πιο πειστικοί.

Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους αστυνομικούς που συνόδευαν τον κρατούμενο και στη συνέχεια τον πήραν μαζί τους, διαφεύγοντας από το νοσοκομείο.
Ο κατηγορούμενος -βαρυποινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων- κρατείτο στη φυλακή, καθώς στο παρελθόν φέρεται να συμμετείχε σε αρκετά περιστατικά, μεταξύ των οποίων πυροβολισμοί και, μάλιστα, μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του κρατούμενου, καθώς και των υπόλοιπων δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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