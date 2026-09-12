Βουνό και θάλασσα: 4 προορισμοί για τις πρώτες φθινοπωρινές αποδράσεις

Αν ανήκετε σε εκείνους που δεν μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα και θέλουν τον απόλυτο συνδυασμό στις αποδράσεις τους, έχουμε για εσάς τέσσερις προτάσεις για να απολαύσετε βόλτες σε ορεινά χωριά αλλά και για να κάνετε τις τελευταίες βουτιές της χρονιάς.

Το φθινόπωρο είναι προ των πυλών και τι καλύτερο από μια απόδραση σε έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό με θάλασσα; Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για όσους θέλουν να συνδυάσουν και τα δύο, να επισκεφτούν γραφικά χωριά μέσα στην ορεινή φύση αλλά και να κάνουν τις τελευταίες βουτιές - όσο ο καιρός το επιτρέπει - σε παραλίες κάτω από το βουνό.

Από τις πλαγιές του Ολύμπου μέχρι τις ακτές του Μυρτώου Πελάγους, συγκεντρώσαμε για εσάς τέσσερις υπέροχους προορισμούς που είναι ιδανικοί για τα πρώτα φθινοπωρινά Σαββατοκύριακα.

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