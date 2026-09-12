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Χέγκσεθ: Ο υπ. άμυνας των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του

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Χέγκσεθ: Ο υπ. άμυνας των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του
Πιτ Χέγκσεθ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του Μπόρις Πιστόριους στην Ουάσιγκτον είχε γίνει στα μέσα του 2025.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου στο Βερολίνο χθες Παρασκευή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως η συνάντηση προγραμματίζεται να γίνει στο Πεντάγωνο την Τρίτη, στην αρχή της επίσκεψης του κ. Πιστόριους στην Ουάσιγκτον.

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού των σοσιαλδημοκρατών στην Ουάσιγκτον είχε γίνει στα μέσα του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
Γερμανία
Πιτ Χέγκσεθ
ΗΠΑ
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