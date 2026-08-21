Υποδομές: Ποιος όμιλος «καπαρώνει» σημαντικό αρδευτικό έργο στη Β. Ελλάδα

Προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή Φράγματος Π. Αλμωπαίου» στην Πέλλα, η Interkat κόντρα σε AKTOR, ΘΕΜΕΛΗ. Ποιο είναι το project, ποια τα οφέλη.

Σε υπόθεση - «μάχη» 3 κατασκευαστικών ομίλων εξελίχθηκε ο διαγωνισμός του έργου «Κατασκευή Φράγματος Π. Αλμωπαίου» στην Πέλλα, που μόλις προ ολίγων μηνών «μπήκε στις ράγες» από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό στα 72 εκατ. ευρώ (58 εκατ., πλέον ΦΠΑ).

Στη διαδικασία έδωσαν το παρών, δίνοντας σχετικές προσφορές τον περασμένο Ιούνιο, οι «Αφοί Παπαϊωάννου Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία - Interkat A.E.» με έκπτωση 24,20%, «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» με έκπτωση 5,17% και «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» με έκπτωση 5,01%.

Την καλύτερη προσφορά για το δημόσιο έδωσε κατά συνέπεια ο όμιλος Interkat, με την αναθέτουσα αρχή, όμως, να ζητάει αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς καθώς υπήρχε απόκλιση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν (ενεργοποιώντας τον μηχανισμό αιτιολόγησης «ως ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς»).

Εντέλει, οι εξηγήσεις του σχήματος Αφοί Παπαϊωάννου - Interkat κρίθηκαν επαρκείς από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Με αποτέλεσμα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Δήμας, να αποφασίσει την αποδοχή της αιτιολόγησης ως ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του πρώτου, κατά σειρά μειοδοσίας, οικονομικού φορέα και κατά συνέπεια την ανακήρυξη του γκρουπ Αφοί Παπαϊωάννου - INTERKAT A.E. ως «προσωρινό ανάδοχο» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,2% επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου (58 εκατ., πλέον ΦΠΑ) και προσφορά 44,07 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή φράγματος και συναφών υποδομών στην περιοχή της Αλμωπίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων εγγείων βελτιώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εξυπηρετήσει αρδευτικές ανάγκες σε μια εκτεταμένη γεωργική ζώνη, όπου καταγράφονται προβλήματα επάρκειας νερού και σημαντικές πιέσεις στο υδατικό ισοζύγιο, λόγω υπεράντλησης και μεταβολών στις χρήσεις γης.

Υπενθυμίζεται ότι προ 2ετίας «έτρεχε» διαγωνισμός για την υλοποίηση στην περιοχή «Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης Αλμωπαίου» μέσω ΣΔΙΤ (το κόστος του έργου με ΦΠΑ ανέρχονταν σε 122,14 εκατ. ευρώ), από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» και με χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης (ένα από τα 6 έργα τότε σε Ξάνθη, Κρήτη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία κ.α., που, όμως, τελικά απεντάχθηκαν από το RRF). Ο διαγωνισμός είχε «ναυαγήσει» ελλείψει ενδιαφέροντος καθώς δεν δόθηκαν προσφορές από τους τότε υποψήφιους «μνηστήρες» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METLEN - Μεσόγειος, ΘΑΛΗΣ - ΑΒΑΞ - Γκολιόπουλος και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - Intrakat (νυν AKTOR). Τελικά, η διαδικασία προχώρησε από το υπ. Υποδομών.

Από το υπουργείο αναφέρουν ότι είναι ένα σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Ν. Πέλλας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Στις γεωργικές εκτάσεις της πεδιάδας παρουσιάζονται σήμερα διαβαθμίσεις προβλημάτων στην υδροδότηση με αρδευτικό νερό, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν μείωση των αποδόσεων τους και κατά συνέπεια μείωση του αγροτικού εισοδήματος σε βάθος χρόνου.

Επιπλέον, με την πάροδο των χρόνων, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που εντοπίζονται στην περιοχή έχουν αλλάξει το καθεστώς του υδάτινου ισοζυγίου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες τόσο στην πεδιάδα Αλμωπίας, όσο και στην περιοχή της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και ελάττωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων υδατικών πόρων, που καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες άρδευσης αλλά και τις πάσης φύσεως ανάγκες (π.χ. αντλήσεις υδάτων από τον υπόγειο υδροφορέα, επάρκεια οικολογικής παροχής κ.λπ.).