Ο Όμιλος AKTOR ξεδιπλώνει το επιχειρηματικό του σχέδιο με ορίζοντα το 2031, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαμορφώσει μια ισχυρή «γραμμή άμυνας» απέναντι στα «turbulences» των αγορών ενέργειας.

Το «deal» με τον Όμιλο Motor Oil για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis καθώς και τα σχέδια για την από κοινού ανάπτυξη κατά 50%-50% του FSRU Dioriga Gas συνιστούν τις βασικές άμεσες προτεραιότητες του Ομίλου Aktor με τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου να δηλώνει ότι θα κλείσουν μέσα στο 2026 οι σχετικές συμφωνίες με τη αρχή να γίνεται από τις δύο εταιρείες.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο ίδιος μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών του Ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ, ο AKTOR διατηρεί όλα τα εχέγγυα προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, συνολικού ύψους 3 δις ευρώ για την περίοδο 2026-2031.

«Ατού» για τον AKTOR η κεφαλαιοποίηση

Ο βασικός λόγος, όπως εξήγησε, αφορά στην ισχυρή κεφαλαιοποίηση που παρουσιάζει πλέον ο Όμιλος μετά την ΑΜΚ και την έκδοση ομολόγου συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιτρέπει την εξυπηρέτηση του επενδυτικού πλάνου ανεξάρτητα από την διακύμανση των αγορών τους επόμενους μήνες, όπου οι προβλέψεις εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσοίωνες με την ευρωπαϊκές οικονομίες να «μαστίζονται» από έντονες πληθωριστικές πιέσεις, πράγμα που με την σειρά του θα παρασύρει προς τα πάνω τα επιτόκια, καθιστώντας τον δανεισμό εξαιρετικά δύσκολο έως και ασύμφορο.

Τι πρέπει να κάνει η ΕΕ ενόψει χειμώνα

Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση με την έκδοση ευρωομολόγου ή ενός σχήματος αντίστοιχου με το RRF προκειμένου να περιορίσει το μέγεθος του προβλήματος που σε διαφορετική περίπτωση απειλεί την βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας με την τελευταία να καλείται ακόμη μια φορά να πληρώσει ακριβά το «μάρμαρο» της ενέργειας σε συνέχεια των αναταράξεων που λαμβάνουν χώρα στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

«Με ανησυχεί ο χειμώνας που έρχεται» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι σε αυτή την βάση η Διοίκηση του Ομίλου επέλεξε να «τρέξει» τώρα στην έκδοση ομολόγου, προεξοφλώντας ότι το επιτόκιο 7,87% που συνοδεύει την έκδοση, ενδεχόμενα να κατέληγε πολύ υψηλότερο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

«Θεωρώ ότι αν δεν συμβεί κάτι πολύ θεαματικό φέτος οι πιέσεις θα οφείλονται στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με το βάρος να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη» υπογράμμισε ο ίδιος για να συμπληρώσει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ότι «μόνη λύση» αποτελεί η έκδοση ενός ευρωομολόγου, πράγμα που αφενός θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου σε προσιτές τιμές και αφετέρου θα συμβάλει συνολικότερα στη μείωση του ενεργειακού κόστους που σήμερα «καλπάζει» σε μεγάλη απόσταση από τους βασικούς ανταγωνιστικές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Μάλιστα, όπως τόνισε, η επερχόμενη κρίση θα χτυπήσει κατά κύριο λόγο τις χώρες του Βορρά όπου και συγκεντρώνεται κατά βάση η βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης με το ενεργειακό κόστος να ανατρέπει έτη περαιτέρω τις μέχρι τώρα δεδομένες ισορροπίες επί τα χείρω. Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο TTF παρουσιάζει αυξητικές τάσεις το τελευταίο διάστημα, φτάνοντας να διαπραγματεύεται περί τα 55-60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα όταν πέρυσι η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 33-35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Από εκεί και πέρα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες συζητήσεις για το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι τα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου δεν στηρίζονται σε κυρώσεις, ενώ την ίδια στιγμή, το κύριο ζήτημα έγκειται στην έμμεση χρηματοδότηση του πολέμου μέσω του ρωσικού αερίου.

Σε βάθος πενταετίας η AKTOR Renewables στο Χρηματιστήριο

Σε άλλα ενεργειακά ζητήματα, ο κ. Εξάρχου επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόθεση του Ομίλου να προχωρήσει στην είσοδο της AKTOR Renewables στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πράγμα που ωστόσο τοποθετείται προς το τέλος της επόμενης πενταετίας και εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης που έχει θέσει για τον τομέα των ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αναμένεται να φτάσει τα 500 MW εν λειτουργία έργα μέχρι το τέλος του χρόνου για να αυξηθεί στο 1 GW το 2027, προσθέτοντας τόσο φωτοβολταϊκά όσο και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Σημειώνεται ότι ο τομέας των ΑΠΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου με την σχετική δραστηριότητα να επεκτείνεται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Προς παράδοση τα 10 χλμ του ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο

Στο κομμάτι των υποδομών, ο βασικός σχεδιασμός παραμένει ως έχει με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του AKTOR να επιβεβαιώνει ότι μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης στο κομμάτι Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος με το έργο να περιλαμβάνει ακόμη 4 χιλιόμετρα που θα ακολουθήσουν.

Από εκεί και πέρα, ερωτώμενος σχετικά με την ολοκλήρωση της προσχώρησης του AKTOR στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Εξάρχου δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, συμπληρώνοντας ωστόσο, ότι τα αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο και στη διαδικασία εμπλέκονται και οι δανείστριες εταιρείες. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα κλείσει σύντομα.

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό πλεονέκτημα του Ομίλου, όπως επισημάνθηκε σχετικά, έγκειται στην καλύτερη σχέση ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού με την Διοίκηση να θέλει να διατηρεί σταθερό τον λόγο χρέους προς EBITDA αποφεύγοντας «δυστοκίες» του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος δύναται να εξασφαλίσει δανεισμό με καλύτερους όρους πράγμα που με την σειρά του μπορεί να μεταφραστεί σε πιο ανταγωνιστικές προσφορές σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις. Διευκρίνισε πάντως ότι ο δείκτης μόχλευσης θα αυξηθεί φυσιολογικά όσο θα εκτελείται το επενδυτικό πλάνο χωρίς ωστόσο να φτάσει σε επίπεδα που θα περιόριζαν την ευελιξία του Ομίλου.