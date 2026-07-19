Οι άνδρες είναι πιθανότερο από τις γυναίκες να αξιοποιούν προσφορές εργασίας για να εξασφαλίζουν αυξήσεις μισθών

Γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων

Οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να αξιοποιούν εξωτερικές επαγγελματικές ευκαιρίες ως διαπραγματευτικό χαρτί για να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδοχές στην υφιστάμενη εργασία τους, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, σύμφωνα με μελέτη του Rockwool Foundation Berlin, την οποία επικαλείται το Reuters και δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

• Η μελέτη εκτιμά ότι οι επαναδιαπραγματεύσεις μισθών ευθύνονται για περίπου το ήμισυ του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

• Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαφάνεια στις Αποδοχές (EU Pay Transparency Directive) τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο και αναμένεται να βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές εντός των επιχειρήσεων.

• Ωστόσο, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η διαφάνεια στους μισθούς από μόνη της δεν αρκεί για να εξαλείψει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

• Μεταξύ εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο χώρο εργασίας και στο ίδιο επάγγελμα, οι άνδρες αμείβονται κατά μέσο όρο 8% περισσότερο από τις γυναίκες.

• Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι εξωτερικές ευκαιρίες απασχόλησης οδηγούν σε αυξήσεις μισθών για τους άνδρες στις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας τους, ενώ οι γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση δεν αποκομίζουν αντίστοιχα οφέλη, παρότι έχουν την ίδια πιθανότητα με τους άνδρες να αλλάξουν εργοδότη.

• Οι γυναίκες φαίνεται να επιλέγουν συχνότερα να αλλάζουν εργασία, αντί να χρησιμοποιούν μια νέα επαγγελματική πρόταση ως μέσο διαπραγμάτευσης για αύξηση μισθού. Αντίθετα, οι άνδρες είναι πιθανότερο να εξασφαλίζουν μισθολογική αύξηση χωρίς να αποχωρούν από την εταιρεία τους.

• Οι ερευνητές βασίστηκαν σε στοιχεία εργαζομένων που πληροφορήθηκαν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας μέσω γονέων ή αδελφών που εργάζονταν σε άλλες επιχειρήσεις.



