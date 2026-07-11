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Βενεζουέλα: Στους 4.118 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός των δύο ισχυρών σεισμών

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Βενεζουέλα: Στους 4.118 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός των δύο ισχυρών σεισμών
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Έχουν τραυματιστεί 16.740 άνθρωποι. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την Πέμπτη, έκανε λόγο για 3.889 θανάτους.

Καθώς οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων έχουν εξανεμιστεί, εκατοντάδες οικογένειες αγνοουμένων συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια για να ανασύρουν πτώματα συγγενών τους.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατ. σεισμοπαθείς. Από την πλευρά του, το Καράκας ζητεί να αποδεσμευτούν πόροι της Βενεζουέλας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων.

Το έργο της ανοικοδόμησης θα είναι πιο απαιτητικό στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο υπέστη το σκληρότερο πλήγμα από τους σεισμούς, αφού εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν ή έχουν κριθεί «μη κατοικήσιμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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Σεισμός
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