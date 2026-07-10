Live «κυνηγητό» φοροδιαφυγής: Το νέο ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ που παρακολουθεί τις αποδείξεις

Σε μια νέα εποχή φορολογικών ελέγχων εισέρχεται η ΑΑΔΕ, εγκαταλείποντας τις παρωχημένες μεθόδους του παρελθόντος και περνώντας στην ψηφιακή επιτήρηση «πραγματικού χρόνου».

Σε μια νέα εποχή φορολογικών ελέγχων εισέρχεται η ΑΑΔΕ, εγκαταλείποντας τις παρωχημένες μεθόδους του παρελθόντος και περνώντας στην ψηφιακή επιτήρηση «πραγματικού χρόνου». Ένα νέο, προηγμένο πληροφοριακό σύστημα που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους, «κουμπώνει» στα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από την αγορά, επιτρέποντας στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί κάθε απόδειξη τη στιγμή ακριβώς που εκδίδεται.

Το φιλόδοξο αυτό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχεται να εξελίξει και να αναβαθμίσει το σύστημα αυτόματης αποστολής στοιχείων e-send από τις ταμειακές μηχανές, μετατρέποντας το τοπίο των φορολογικών ελέγχων σε ένα «οικοσύστημα» αυτόματων διασταυρώσεων.

Από το «περιοδικό» στο «real-time»

Μέχρι σήμερα, τα δεδομένα από τις ταμειακές μηχανές αποστέλλονταν στην ΑΑΔΕ σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην κάθε ημέρα.

Με το νέο σύστημα όμως, η εικόνα της φορολογικής διοίκησης για τις κινήσεις των ταμειακών και των επιχειρήσεων γίνεται συνεχής και διαρκής. Κάθε απόδειξη από ταμειακή μηχανή ή φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό θα «ταξιδεύει» σχεδόν ακαριαία προς τα κεντρικά συστήματα της Αρχής.

Έτσι, οι ελεγκτές θα έχουν ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα για:

τον αριθμό των συναλλαγών

την ώρα τέλεσηςτων συναλλαγών

την εξέλιξη του ημερήσιου τζίρου ανά επιχείρηση.

την λειτουργία ή μη των ταμειακών μηχανών σε πραγματικό χρόνο.

Αυτόματα «καμπανάκια» και στοχευμένοι έλεγχοι

Η νέα πλατφόρμα δεν θα λειτουργεί μόνο ως καταγραφικό εργαλείο. Διαθέτοντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, θα συγκρίνει τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης με ιστορικά δεδομένα.

Το σύστημα θα εκπέμπει αυτόματα «σήμα κινδύνου» προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες εάν εντοπιστούν ασυνήθιστες μεταβολές, όπως:

απότομη μείωση στον αριθμό των εκδιδομένων αποδείξεων.

αδικαιολόγητη πτώση του τζίρου.

διακοπή στη διαβίβαση των δεδομένων από την ταμειακή μηχανή.

Αυτό σημαίνει ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι «τυφλής» επιλογής δίνουν τη θέση τους σε στοχευμένες παρεμβάσεις, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν «ύποπτη» συμπεριφορά.Η κεντρική θέση των POS και του myDATA

Το «κλειδί» για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί η απόλυτη διασύνδεση ταμειακών μηχανών, POS και της πλατφόρμας myDATA. Η υποχρεωτική έκδοση απόδειξης για κάθε συναλλαγή με κάρτα και η άμεση διαβίβαση των στοιχείων στοχεύουν στον περιορισμό του περιθωρίου για λάθη ή παραλείψεις, τα οποία συχνά οδηγούσαν επιχειρήσεις σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης συμμόρφωσης.

Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων

Παρά τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας, το νομικό πλαίσιο για τα πρόστιμα παραμένει αμετάβλητο και ιδιαίτερα αυστηρό:

για συναλλαγές με ΦΠΑ: Πρόστιμο 50% επί του φόρου που αναγράφεται στο μη διαβιβασθέν στοιχείο (με ελάχιστο όριο 250€ για απλογραφικά βιβλία και 500€ για διπλογραφικά).

Πρόστιμο 50% επί του φόρου που αναγράφεται στο μη διαβιβασθέν στοιχείο (με ελάχιστο όριο 250€ για απλογραφικά βιβλία και 500€ για διπλογραφικά). για συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ: Πρόστιμο 500€ για απλογραφικά και 1.000€ για διπλογραφικά βιβλία.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται, καθιστώντας την ορθή ψηφιακή συμμόρφωση μονόδρομο για κάθε επιχείρηση.