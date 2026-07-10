Υπουργείο Ανάπτυξης: Δημιουργία Εθνικής Πύλης Ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Στην δημιουργία «Εθνικής Πύλης Ανθεκτικότητας» προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην δημιουργία «Εθνικής Πύλης Ανθεκτικότητας» προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες αυτοαξιολόγησης, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ανθεκτικότητας.

Για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφεί προγραμματική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα λειτουργεί ως ψηφιακό κέντρο γνώσης για ζητήματα επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, οδηγούς, πρότυπα και πρακτικά εργαλεία για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η πλατφόρμα θα καλύπτει θεματικές όπως η κανονιστική συμμόρφωση (ESG και CSRD), η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση κρίσεων, η επιχειρησιακή συνέχεια και η διακυβέρνηση κινδύνων.

Παράλληλα, θα ενσωματώνει διαδραστικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ανθεκτικότητας (Resilience Readiness Level), μέσω του οποίου κάθε επιχείρηση θα μπορεί να αξιολογεί το επίπεδο ετοιμότητάς της και να λαμβάνει εξατομικευμένη έκθεση με προτεινόμενο οδικό χάρτη βελτίωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική Πύλη Ανθεκτικότητας δεν περιορίζεται σε στατικό υλικό πληροφόρησης, αλλά λειτουργεί ως διαδραστική πλατφόρμα διαρκούς βελτίωσης, ενδυναμώνοντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να προσαρμοστούν έγκαιρα και στρατηγικά στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος.

Η Εθνική Πύλη Ανθεκτικότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει δομικό εργαλείο πολιτικής, με εθνική εμβέλεια και αναπτυξιακή διάσταση, ενισχύοντας τη συνολική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Το έργο αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: την παραγωγή μελετών και εκπαιδευτικού υλικού, τη διοργάνωση ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο τη διάχυση τεχνογνωσίας και, τέλος, την ανάπτυξη και συντήρηση της ίδιας της ψηφιακής πλατφόρμας.

Το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2021-2025) και θα υλοποιηθεί έως τις 29 Νοεμβρίου 2027, με δυνατότητα παράτασης. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η χρηματοδότηση θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις: προκαταβολή 50%, δεύτερη δόση 40% μετά την πρόοδο του έργου και τελική πληρωμή 10% με την ολοκλήρωσή του.

Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ύψους 1,932 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στις δράσεις εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενώ 624.000 ευρώ αφορούν την ανάπτυξη επιστημονικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου και 324.000 ευρώ την τεχνολογική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το προοίμιο της συμφωνίας, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να ενισχύσει την προσαρμοστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι γεωπολιτικές και ενεργειακές κρίσεις, η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ